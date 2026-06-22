Semana polar en la Patagonia: temperaturas bajo cero en la Cordillera con nieve y viento, qué pasa en el Alto Valle

El invierno arranca con su faceta más hostil en la región. Este lunes 22 de junio marca el inicio de una semana laboral dominada por una intensa ola de frío polar que mantendrá los termómetros rozando el congelamiento en las dos provincias. El ingreso de bajas presiones desde el océano Pacífico romperá la estabilidad de las primeras jornadas, activando alertas por un fuerte temporal de viento y precipitaciones que afectará tanto al Alto Valle como a la cordillera en Neuquén y Río Negro.

Los reportes meteorológicos anticipan que, tras un comienzo calmo pero muy frío, la inestabilidad mostrará su peor cara a partir del miércoles, configurando un escenario de riesgo vial en las rutas interprovinciales por la combinación de agua, ráfagas y acumulación de nieve.

Ola polar en el Alto Valle: mañanas de helada y el día clave del viento fuerte

En Neuquén, Cipolletti, General Roca y alrededores, la semana presentará marcas térmicas muy bajas y una ventana de mal tiempo promediando la semana que obligará a tener el paraguas a mano.

Lunes 22: comienzo de semana frío y gris. La máxima llegará apenas a los 12°C con una mínima de 1°C , bajo cielos completamente cubiertos y viento leve.

comienzo de semana frío y gris. La máxima llegará apenas a los con una mínima de , bajo cielos completamente cubiertos y viento leve. Martes 23: similares condiciones con un cielo parcialmente nublado. La mínima subirá levemente a los 3°C y la máxima se mantendrá en 12°C, con soplos leves de hasta 22 km/h.

similares condiciones con un cielo parcialmente nublado. La mínima subirá levemente a los 3°C y la máxima se mantendrá en 12°C, con soplos leves de hasta 22 km/h. Miércoles 24 (Día crítico): llega el temporal al valle. Se esperan lluvias y lloviznas durante las primeras horas de la mañana , acompañadas por un brusco aumento del viento del sector oeste, con velocidades de 31 km/h y ráfagas severas que alcanzarán los 59 km/h .

llega el temporal al valle. Se esperan , acompañadas por un brusco aumento del viento del sector oeste, con velocidades de 31 km/h y . Jueves 25: el tiempo otorga una tregua. Vientos leves, cielo nublado y termómetros estables entre los 3°C de mínima y 13°C de máxima.

el tiempo otorga una tregua. Vientos leves, cielo nublado y termómetros estables entre los 3°C de mínima y de máxima. Viernes 26: el cierre de la semana laboral volverá a presentarse inestable y molesto para transitar, con vientos constantes de hasta 31 km/h y una máxima de 14°C.

Cuándo llega la nieve a la cordillera de Neuquén y Río Negro

La zona andina sufrirá de forma directa el impacto del aire polar, consolidando un ambiente puramente invernal con marcas bajo cero consecutivas y el desarrollo de tormentas mixtas.

Bariloche:

Lunes 22 y Martes 23: dos jornadas marcadamente gélidas y grises. Las máximas se plancharán entre los 5°C y 6°C, mientras que la madrugada del martes registrará una mínima de -1°C con vientos calmos.

dos jornadas marcadamente gélidas y grises. Las máximas se plancharán entre los 5°C y 6°C, mientras que la madrugada del martes registrará una mínima de con vientos calmos. Miércoles 24 (Temporal de nieve y agua): las condiciones desmejorarán de forma extrema. Las primeras horas del día registrarán nevadas en el centro urbano que luego mutarán a lluvias hacia la tarde, bajo el azote de vientos de 41 km/h y ráfagas violentas de hasta 69 km/h , generando condiciones de viento blanco en alta montaña. La mínima caerá a -2°C .

las condiciones desmejorarán de forma extrema. Las primeras horas del día registrarán que luego mutarán a lluvias hacia la tarde, bajo el azote de vientos de 41 km/h y , generando condiciones de viento blanco en alta montaña. La mínima caerá a . Jueves 25: cielo cubierto con un ambiente frío (máxima de 7°C y mínima de -1°C).

cielo cubierto con un ambiente frío (máxima de 7°C y mínima de -1°C). Viernes 26: cierre de semana hostil con lluvias y nevadas intermitentes por la mañana y marcas térmicas congelantes.

San Martín de los Andes: