AUH por discapacidad ANSES: cuánto se cobra en octubre 2026 con Tarjeta Alimentar y la Libreta

A través del Anexo V de la Resolución 283/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó el ajuste por movilidad del 1,66%, elevando la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad a $509.863 en el régimen general y a $663.822 brutos en el territorio patagónico.

No obstante, el rasgo saliente de octubre 2026 radica en el desembolso conjunto de tres conceptos complementarios: la asignación mensual directa, el subsidio automático de la Tarjeta Alimentar que provee el Ministerio de Capital Humano, y la devolución del 20% acumulado de la Libreta AUH para aquellos titulares que formalizaron el trámite escolar y sanitario durante agosto, alcanzando cifras acumuladas que superan los $1.373.000 en la zona centro del país y escalan hasta los $1.765.000 en Río Negro, Neuquén y el resto de la Zona 1.

Monto AUH discapacidad ANSES: escalas octubre 2026 y plus de Zona 1

El cálculo de las transferencias directas para los titulares de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad se estructura a partir de pautas normativas precisas, diferenciando el régimen general de la zona austral:

Escala en Zona General : el importe básico mensual se ubica en $509.863. Al deducirse la retención preventiva del 20% ($101.972,60), ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria un importe neto de $407.890,40 por cada beneficiario.

: el importe básico mensual se ubica en $509.863. Al deducirse la retención preventiva del 20% ($101.972,60), acredita de forma directa en la cuenta bancaria un importe neto de $407.890,40 por cada beneficiario. Escala en Zona 1 (Río Negro, Neuquén y Patagonia): por aplicación del plus regional por costo de vida, el valor bruto trepa a $663.822. Tras aplicarse la retención de ley del 20% ($132.764,40), el cobro directo de bolsillo se posiciona en $531.057,60 mensuales.

(Río Negro, Neuquén y Patagonia): por aplicación del plus regional por costo de vida, el valor bruto trepa a $663.822. Tras aplicarse la retención de ley del 20% ($132.764,40), el cobro directo de bolsillo se posiciona en $531.057,60 mensuales. Tarjeta Alimentar automática : el programa alimentario se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria, sumando $72.250 (familias con un hijo), $113.299 (con dos hijos) y $149.425 (con tres o más hijos), sin límite de edad cuando media discapacidad.

: el programa alimentario se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria, sumando $72.250 (familias con un hijo), $113.299 (con dos hijos) y $149.425 (con tres o más hijos), sin límite de edad cuando media discapacidad. Complemento Leche de los 1000 Días: aquellos hogares que cuenten con menores con discapacidad, de hasta 3 años de edad inclusive, perciben un adicional mensual directo de $59.063 para garantizar la nutrición inicial.

Pago de la Libreta AUH ANSES: liquidación del 20% acumulado a los 60 días

La acreditación del saldo retenido, correspondiente al ciclo devengado del año 2025, sigue un cronograma administrativo estricto:

Plazo de depósito tras la presentación : los fondos acumulados se transfieren a la cuenta del titular, exactamente a los 60 días corridos de haber completado la carga del formulario, cobrando durante octubre quienes realizaron la gestión ante ANSES a lo largo del mes de agosto.

: los fondos acumulados se transfieren a la cuenta del titular, exactamente a los 60 días corridos de haber completado la carga del formulario, cobrando durante octubre quienes realizaron la gestión ante a lo largo del mes de agosto. Importe acumulado por doce meses en Zona General : quienes hayan percibido la asignación durante todo el período reciben un pago extraordinario, de $893.658,20 por cada hijo con discapacidad.

: quienes hayan percibido la asignación durante todo el período reciben un pago extraordinario, de $893.658,20 por cada hijo con discapacidad. Importe acumulado por doce meses en Zona 1 : para los beneficiarios radicados en la Patagonia , el saldo retenido liquidado de forma íntegra asciende a $1.161.756,80.

: para los beneficiarios radicados en la , el saldo retenido liquidado de forma íntegra asciende a $1.161.756,80. Trámite de gestión digital y presencial : la presentación de la Libreta se realiza a través de la aplicación Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social , o bien de manera espontánea sin turno previo en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) del organismo.

: la presentación de la Libreta se realiza a través de la aplicación con , o bien de manera espontánea sin turno previo en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) del organismo. Automatización escolar desde noviembre 2026: a partir del próximo mes, la Resolución 508/2026 pondrá en marcha el cruce digital directo con la Secretaría de Educación, simplificando la certificación escolar para evitar demoras en las liquidaciones futuras.

Desglose de cobro consolidado: AUH con discapacidad en octubre 2026

Concepto liquidado en cuenta bancaria Monto en Zona General Monto en Zona 1 (Patagonia) Condición de acreditación AUH con discapacidad (80% directo) $407.890,40 $531.057,60 Pago mensual por terminación de DNI Tarjeta Alimentar (1 hijo) $72.250,00 $72.250,00 Acreditación automática conjunta Libreta AUH retenida (12 meses 2025) $893.658,20 $1.161.756,80 Aprobada durante agosto 2026 Ingreso final de bolsillo en octubre $1.373.798,60 $1.765.064,40 Total consolidado en mano

Nota: en caso de percibir además el Complemento Leche por un menor de hasta 3 años, se suman $59.063 adicionales al monto final acreditado.