AUH por discapacidad ANSES: cuánto se cobra en octubre 2026 con Tarjeta Alimentar y la Libreta
ANSES confirmó las escalas de la AUH con discapacidad para octubre 2026, mediante la Resolución 283/2026. Conocé la liquidación conjunta con la Tarjeta Alimentar, el pago del retenido en Río Negro y Neuquén, y los plazos de acreditación.
A través del Anexo V de la Resolución 283/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó el ajuste por movilidad del 1,66%, elevando la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad a $509.863 en el régimen general y a $663.822 brutos en el territorio patagónico.
No obstante, el rasgo saliente de octubre 2026 radica en el desembolso conjunto de tres conceptos complementarios: la asignación mensual directa, el subsidio automático de la Tarjeta Alimentar que provee el Ministerio de Capital Humano, y la devolución del 20% acumulado de la Libreta AUH para aquellos titulares que formalizaron el trámite escolar y sanitario durante agosto, alcanzando cifras acumuladas que superan los $1.373.000 en la zona centro del país y escalan hasta los $1.765.000 en Río Negro, Neuquén y el resto de la Zona 1.
Monto AUH discapacidad ANSES: escalas octubre 2026 y plus de Zona 1
El cálculo de las transferencias directas para los titulares de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad se estructura a partir de pautas normativas precisas, diferenciando el régimen general de la zona austral:
- Escala en Zona General: el importe básico mensual se ubica en $509.863. Al deducirse la retención preventiva del 20% ($101.972,60), ANSES acredita de forma directa en la cuenta bancaria un importe neto de $407.890,40 por cada beneficiario.
- Escala en Zona 1 (Río Negro, Neuquén y Patagonia): por aplicación del plus regional por costo de vida, el valor bruto trepa a $663.822. Tras aplicarse la retención de ley del 20% ($132.764,40), el cobro directo de bolsillo se posiciona en $531.057,60 mensuales.
- Tarjeta Alimentar automática: el programa alimentario se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria, sumando $72.250 (familias con un hijo), $113.299 (con dos hijos) y $149.425 (con tres o más hijos), sin límite de edad cuando media discapacidad.
- Complemento Leche de los 1000 Días: aquellos hogares que cuenten con menores con discapacidad, de hasta 3 años de edad inclusive, perciben un adicional mensual directo de $59.063 para garantizar la nutrición inicial.
Pago de la Libreta AUH ANSES: liquidación del 20% acumulado a los 60 días
La acreditación del saldo retenido, correspondiente al ciclo devengado del año 2025, sigue un cronograma administrativo estricto:
- Plazo de depósito tras la presentación: los fondos acumulados se transfieren a la cuenta del titular, exactamente a los 60 días corridos de haber completado la carga del formulario, cobrando durante octubre quienes realizaron la gestión ante ANSES a lo largo del mes de agosto.
- Importe acumulado por doce meses en Zona General: quienes hayan percibido la asignación durante todo el período reciben un pago extraordinario, de $893.658,20 por cada hijo con discapacidad.
- Importe acumulado por doce meses en Zona 1: para los beneficiarios radicados en la Patagonia, el saldo retenido liquidado de forma íntegra asciende a $1.161.756,80.
- Trámite de gestión digital y presencial: la presentación de la Libreta se realiza a través de la aplicación Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social, o bien de manera espontánea sin turno previo en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) del organismo.
- Automatización escolar desde noviembre 2026: a partir del próximo mes, la Resolución 508/2026 pondrá en marcha el cruce digital directo con la Secretaría de Educación, simplificando la certificación escolar para evitar demoras en las liquidaciones futuras.
Desglose de cobro consolidado: AUH con discapacidad en octubre 2026
|Concepto liquidado en cuenta bancaria
|Monto en Zona General
|Monto en Zona 1 (Patagonia)
|Condición de acreditación
|AUH con discapacidad (80% directo)
|$407.890,40
|$531.057,60
|Pago mensual por terminación de DNI
|Tarjeta Alimentar (1 hijo)
|$72.250,00
|$72.250,00
|Acreditación automática conjunta
|Libreta AUH retenida (12 meses 2025)
|$893.658,20
|$1.161.756,80
|Aprobada durante agosto 2026
|Ingreso final de bolsillo en octubre
|$1.373.798,60
|$1.765.064,40
|Total consolidado en mano
Nota: en caso de percibir además el Complemento Leche por un menor de hasta 3 años, se suman $59.063 adicionales al monto final acreditado.
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