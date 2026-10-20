ANSES y Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: los montos por hijo y cuánto se cobra en total

El Ministerio de Capital Humano resolvió ratificar sin modificaciones las escalas de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2026, manteniendo las partidas fijas de $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más menores a cargo, debido a que esta partida alimentaria no se rige por la movilidad previsional automática.

Esta política de valores congelados convivirá con la suba del 1,93% que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, configurando transferencias netas consolidadas que parten de los $199.938,80 para un solo hijo, escalan a $260.141,80 en casos de gestación gracias al Complemento Leche de la Ley 27.611 y superan los $663.000 brutos en hogares numerosos pensionados.

Montos de Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: escalas de cobro por hijo

La asistencia nutricional directa se liquida mensualmente sin intermediarios, preservando los siguientes tramos monetarios:

Hogares con un solo hijo : perciben $72.250 mensuales, aplicable a familias con un menor de hasta 17 años inclusive o personas con discapacidad sin límite de edad.

: perciben $72.250 mensuales, aplicable a familias con un menor de hasta 17 años inclusive o personas con discapacidad sin límite de edad. Hogares con dos hijos : cobran $113.299 mensuales, monto que se liquida de manera automática cuando ambos menores se encuentren debidamente registrados en el padrón social.

: cobran $113.299 mensuales, monto que se liquida de manera automática cuando ambos menores se encuentren debidamente registrados en el padrón social. Hogares con tres o más hijos : el subsidio alcanza su techo normativo de $149.425 mensuales, importe que funciona como tope máximo sin importar cuántos niños adicionales integren el grupo conviviente.

: el subsidio alcanza su techo normativo de $149.425 mensuales, importe que funciona como tope máximo sin importar cuántos niños adicionales integren el grupo conviviente. Asignación por Embarazo : las personas gestantes perciben de forma individual el tramo inicial de $72.250 a partir del tercer mes de embarazo.

: las personas gestantes perciben de forma individual el tramo inicial de $72.250 a partir del tercer mes de embarazo. PNC para Madres de 7 hijos: las beneficiarias acceden a los mismos valores escalonados ($72.250, $113.299 o $149.425), siempre que mantengan a cargo menores de hasta 17 años inclusive o hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

AUH, Embarazo y madres de 7 hijos en ANSES: cuánto se cobra de bolsillo con la Tarjeta Alimentar

Al articularse la asignación social mensual con el subsidio de Capital Humano, los montos netos directos quedan estructurados bajo las siguientes sumas: