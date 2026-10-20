ANSES y Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: los montos por hijo y cuánto se cobra en total
El Ministerio de Capital Humano mantendrá congelada la Tarjeta Alimentar en noviembre 2026, mientras ANSES eleva las asignaciones un 1,93%. Conocé las escalas netas, los topes por hijo y los valores en mano.
El Ministerio de Capital Humano resolvió ratificar sin modificaciones las escalas de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2026, manteniendo las partidas fijas de $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más menores a cargo, debido a que esta partida alimentaria no se rige por la movilidad previsional automática.
Esta política de valores congelados convivirá con la suba del 1,93% que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, configurando transferencias netas consolidadas que parten de los $199.938,80 para un solo hijo, escalan a $260.141,80 en casos de gestación gracias al Complemento Leche de la Ley 27.611 y superan los $663.000 brutos en hogares numerosos pensionados.
Montos de Tarjeta Alimentar en noviembre 2026: escalas de cobro por hijo
La asistencia nutricional directa se liquida mensualmente sin intermediarios, preservando los siguientes tramos monetarios:
- Hogares con un solo hijo: perciben $72.250 mensuales, aplicable a familias con un menor de hasta 17 años inclusive o personas con discapacidad sin límite de edad.
- Hogares con dos hijos: cobran $113.299 mensuales, monto que se liquida de manera automática cuando ambos menores se encuentren debidamente registrados en el padrón social.
- Hogares con tres o más hijos: el subsidio alcanza su techo normativo de $149.425 mensuales, importe que funciona como tope máximo sin importar cuántos niños adicionales integren el grupo conviviente.
- Asignación por Embarazo: las personas gestantes perciben de forma individual el tramo inicial de $72.250 a partir del tercer mes de embarazo.
- PNC para Madres de 7 hijos: las beneficiarias acceden a los mismos valores escalonados ($72.250, $113.299 o $149.425), siempre que mantengan a cargo menores de hasta 17 años inclusive o hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
AUH, Embarazo y madres de 7 hijos en ANSES: cuánto se cobra de bolsillo con la Tarjeta Alimentar
Al articularse la asignación social mensual con el subsidio de Capital Humano, los montos netos directos quedan estructurados bajo las siguientes sumas:
- AUH con cobro del 80% (Zona General): tras aplicarse la retención mensual de $31.922,20, el desembolso directo de bolsillo de ANSES es de $127.688,80 por menor, alcanzando junto con la Tarjeta Alimentar:
- 1 hijo: $127.688,80 + $72.250 = $199.938,80.
- 2 hijos: $255.377,60 + $113.299 = $368.676,60.
- 3 hijos: $383.066,40 + $149.425 = $532.491,40.
- 4 hijos: $510.755,20 + $149.425 = $660.180,20.
- 5 hijos: $638.444,00 + $149.425 = $787.869,00.
- 6 hijos: $766.132,80 + $149.425 = $915.557,80.
- Cobro al 100% de la AUH (Resolución 56/2026): en aquellos hogares con niñas y niños de hasta 5 años cuyos controles de vacunación y chequeos pediátricos fueron homologados de forma informática entre el Ministerio de Salud y ANSES, la asignación se liquida en un 100% sin quitas ($159.611 directos por cada menor), elevando el haber conjunto.
- Asignación por Embarazo y Plan Mil Días: la persona gestante reúne $127.688,80 de cobro directo de la prestación, $72.250 de la Tarjeta Alimentar y $60.203 del Complemento Leche actualizado por la Ley 27.611, totalizando un ingreso en mano de $260.141,80.
- PNC para Madres de 7 hijos: perciben el básico mensual ajustado a $444.158,46, suman el bono estatal congelado de $70.000 y agregan el tramo correspondiente de Alimentar, alcanzando ingresos brutos de $586.408,46 (1 hijo menor), $627.457,46 (2 hijos) y $663.583,46 (3 o más hijos), sobre los cuales se descuenta el aporte reglamentario del Programa Incluir Salud.
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