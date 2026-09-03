Duelo argentino en el US Open: Navone bajó a Berrettini y se cruzará con Etcheverry

El tenis argentino tendrá un duelo que promete emociones en el US Open 2026. En el cierre de la jornada, Mariano Navone dio otro golpe ante Matteo Berrettini, por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4), y en la próxima instancia se las verá con Tomás Etcheverry, quien dejó en el camino al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3. De esta forma, habrá un criollo en los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

La Nave, que en dos semanas estará en Neuquén con el equipo de Copa Davis, llegó a la segunda ronda después de protagonizar una de las sorpresas del torneo: eliminó en su debut a Novak Djokovic, cuatro veces campeón del US Open y ganador de 24 títulos GS. Lejos de aflojar, fue por más y eliminó a Berrettini.

La Nave, de menor a mayor

Ante el italiano fue un desafío diferente. Matteo comenzó mejor, se llevó el primer parcial y puso en aprietos al argentino. Sin embargo, la reacción fue perfecta, porque el tenista de 9 de Julio ganó con claridad los siguientes sets.

Berrettini no se rindió y la paridad reinó en el cuarto. El italiano tuvo posibilidades para prolongar el partido, pero Navone mantuvo la concentración en el tramo decisivo y llevó la definición al tie-break. Allí consiguió cerrar el partido por 7-4 y selló su clasificación a la tercera ronda después de tres horas y media de juego.

Berrettini la peleó hasta el final, pero se encontró con un Navone muy sólido. (AP)

¿Quién se meterá en octavos?

El partido entre Etcheverry y Navone tendrá un atractivo particular porque ambos llegan a la tercera ronda después de superar partidos exigentes. Será, además, un enfrentamiento inédito en el circuito ATP. Solamente se cruzaron en un torneo Future y por eso será el primer duelo profesional. Y encima, con un gran premio: el ganador se meterá entre los mejores 16 del torneo.