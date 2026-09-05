Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 6 de septiembre en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 6 de septiembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 6 de septiembre
CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:
|Horario
|Zona
|Motivo
|07:00 a 13:00
|Zona aledaña a Av. Argentina entre Riavitz y Leloir – Desde -Yrigoyen a Entre Ríos entre Dr. Ramón/Leloir a Ant. Argentina/Islas Malvinas
|Mantenimiento y modernización de la red eléctrica. Instalación de tecnología inteligente y renovación de equipamiento para mejorar la confiabilidad del servicio.
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