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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 6 de septiembre en Neuquén

La interrupción será para realizar trabajos de seguridad afectados por actos de vandalismo. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 6 de septiembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 6 de septiembre

CALF indicó que el corte programado para este domingo será de la siguiente forma:

HorarioZonaMotivo
07:00 a 13:00Zona aledaña a Av. Argentina entre Riavitz y Leloir – Desde -Yrigoyen a Entre Ríos entre Dr. Ramón/Leloir a Ant. Argentina/Islas MalvinasMantenimiento y modernización de la red eléctrica. Instalación de tecnología inteligente y renovación de equipamiento para mejorar la confiabilidad del servicio.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este domingo 6 de septiembre.

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