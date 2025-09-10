¿Cómo estará el tiempo este jueves 11 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Mejoran las condiciones en la región. Los detalles en esta nota.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 12°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con algunas ráfagas. Neblinas. MIN -2°C /// MAX 16°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 3°C /// MAX 15°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 15°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 21°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del oeste rotando al noreste. MIN 7°C /// MAX 20°C
