¿Cómo estará el tiempo este jueves 11 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 12°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con algunas ráfagas. Neblinas. MIN -2°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del sector norte. Neblinas. MIN 3°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. Neblinas. MIN 1°C /// MAX 15°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 21°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del oeste rotando al noreste. MIN 7°C /// MAX 20°C