¿Cómo estará el tiempo este lunes 1 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
LUNES 1 DE SEPTIEMBRE 2025: Pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. Nubosidad variable, viento y algunos chaparrones para iniciar el mes de la primavera en la Patagonia.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable.
Desmejorando en cordillera con algunas lluvias, nevadas en cotas altas.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 4°C | MÁX. 10°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 1°C | MÁX. 14°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable.
Periodos inestables en cordillera.
Viento moderado del sector oeste, con ráfagas en cotas altas.
MIN. 4°C | MÁX. 14°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable.
Períodos inestables en cordillera.
Viento moderado del sector oeste, con ráfagas.
MIN. 5°C | MÁX. 15°C.-
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable.
Algunas tormentas en valle medio en la madrugada. Mejorando.
Viento moderado del sector oeste.
MIN. 5°C | MÁX. 20°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nublado a parcialmente nublado.
Algunas tormentas en la madrugada hacia al costa. Mejorando.
Viento moderado del sudoeste rotando al sector norte.
MIN. 7°C | MÁX. 12°C.-
