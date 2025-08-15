¿Cómo estará el tiempo este sábado 16 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Ascenso de la temperatura el fin de semana. Durante la próxima, ingresa aire polar.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Cielo parcialmente nublado con períodos de cielo nublado. Algunos chaparrones hacia la cordillera. Viento leve del sector este. MIN 1°C /// MAX 8°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nieblas matinales. Luego cielo parcialmente nublado. Viento leve del sector oeste. MIN -1°C /// MAX 10°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Algunos chaparrones al inicio del día. Luego cielo parcialmente nublado. Viento leve del oeste cambiando al este. MIN 1°C /// MAX 15°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Cielo parcialmente nublado. Viento leve del sudoeste cambiando al noreste. MIN -2°C /// MAX 11°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado a despejado. Viento moderado del este. MIN -1°C /// MAX 17°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Cielo despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del norte. MIN 3°C /// MAX 14°C
