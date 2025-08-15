ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará el tiempo este sábado 16 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Ascenso de la temperatura el fin de semana. Durante la próxima, ingresa aire polar.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Cielo parcialmente nublado con períodos de cielo nublado. Algunos chaparrones hacia la cordillera. Viento leve del sector este. MIN 1°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nieblas matinales. Luego cielo parcialmente nublado. Viento leve del sector oeste. MIN -1°C /// MAX 10°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Algunos chaparrones al inicio del día. Luego cielo parcialmente nublado. Viento leve del oeste cambiando al este. MIN 1°C /// MAX 15°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Cielo parcialmente nublado. Viento leve del sudoeste cambiando al noreste. MIN -2°C /// MAX 11°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado a despejado. Viento moderado del este. MIN -1°C /// MAX 17°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Cielo despejado a parcialmente nublado. Viento moderado del norte. MIN 3°C /// MAX 14°C


