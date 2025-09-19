¿Cómo estará el tiempo este sábado 20 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Se mantiene el ingreso de aire húmedo e inestable con formación de tormentas en los valles, meseta y la costa. Lluvias y nieve en la cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado. Probables lluvias, más intensas en cordillera con ocasionales nevadas en cotas altas. Viento moderado del norte rotando al oeste. MIN 4°C /// MAX 11°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nuboso. Probables lluvias. Mejorando con nubosidad en disminución. Viento moderado del norte rotando al oeste. MIN 4°C /// MAX 14°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Algunas lluvias. Mejorando, nevadas en cordillera. Viento moderado del sector oeste. MIN 5°C /// MAX 14°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Algunas lluvias. Mejorando, persisten las lluvias en cordillera. Viento moderado del sector oeste. MIN 5°C /// MAX 15°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nubosidad variable. Probables lluvias, algunas tormentas hacia valle medio. Mejorando. Viento moderado del sector este. MIN 8°C /// MAX 18°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nuboso. Probables lluvias, ocasionales tormentas. Mejorando en la noche. Viento moderado del sector este. MIN 7°C /// MAX 12°C
