Fútbol verde: Vélez se proclama como «el primer club de Argentina en producir su propia fuente de energía»

Tras dos meses de obras, Vélez Sarsfield puso en marcha la planta solar en la terraza de su Estadio José Amalfitani. «Con la sustentabilidad como bandera» según afirmó el club, su iniciativa le permitirá generar energía renovable destinado a su propio consumo tanto en el estadio como en su sede, con el objetivo de optimizar recursos y reducir el impacto ambiental.

En el marco del acto de inauguración, el vicepresidente 3° del club, Nelson Pugliese, destacó que la iniciativa surgió en 2025. «Nos contactamos con Jonathan Vasino, de Marketing, que además es socio e hincha de Vélez. Se generó una buena alianza y así empezó a tomar forma el proyecto de los paneles», explicó respecto a la obra desarrollada por la empresa Coral Energía, perteneciente a Grupo Corven.

«Como es un hecho sin precedentes en el fútbol argentino, junto a Norberto Spinelli y Miguel Álvarez, de Obras, empezamos a evaluar el trabajo. Nos genera mucho entusiasmo porque hay varias aristas; una de ellas es pensar en el medio ambiente y en la Comuna, porque lo que se estaría consumiendo de energía solar permite colaborar con nuestros vecinos ante la mayor demanda energética que se vive por estos días», aseguró respecto a los motivos por los que decidieron llevar adelante el proyecto.

Las autoridades de Vélez Sarsfield encabezaron el acto de inauguración. (Foto: Vélez Sarsfield)

Por su parte, el presidente Fabián Berlanga adelantó que el plan de la directiva es continuar con las obras en otras instalaciones de Vélez: «La idea es poder seguir con este proyecto en la Villa Olímpica; queremos continuar con Grupo Corven invirtiendo en el Club», afirmó.

La inauguración se realizó en el sexto piso de la sede, y contó con la presencia de la Comisión Directiva del club, encabezada por el presidente Fabián Berlanga y autoridades del Grupo Corven. Al acto también acudieron representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gustavo Inganni, jefe de Gabinete de la Secretaría de Deportes de la Ciudad; Gustavo Lobo, subsecretario de Deportes; y Maximiliano Mosquera Fantoni, presidente de la Comuna 9.

Que características tiene el proyecto solar

El flamante sistema cuenta con 210 paneles solares bifaciales instalados sobre la terraza del estadio. Su diseño está pensado para que sean capaces de captar tanto la radiación solar directa como la reflejada por la superficie, optimizando el rendimiento energético incluso en jornadas de baja luminosidad.

La planta posee una potencia máxima de 120 kilovatios pico (kWp) en corriente continua y una capacidad nominal de 100 kW en corriente alterna, operando a 380 voltios. Además, incorpora un inversor inteligente que permite gestionar la energía de manera automática, eficiente y con mínimo mantenimiento.

La instalación fue desarrollada sobre una superficie de 1250 metros cuadrados y proyecta una producción anual cercana a los 180 megavatios-hora (MWh), lo que permitirá cubrir entre el 15% y el 20% del consumo energético de Vélez en distintos sectores operativos y administrativos del estadio.

En línea con la Ley 27.424 de Generación Distribuida, el club podrá actuar como usuario-generador, al utilizar su energía producida e inyectar los excedentes a la red eléctrica de Edesur, contribuyendo además al sistema energético urbano.

A partir de este proyecto, Vélez proclamó en sus canales de comunicación oficiales ser «el primer club de la Argentina en producir su propia fuente de energía«, lo que le permitirá un ahorro de un cuarto de su consumo mensual, además de fortalecer su compromiso con el ambiente, incorporando tecnología de vanguardia y avanzando hacia un modelo de gestión más eficiente, moderno y sustentable.