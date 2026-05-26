El Gobierno declaró en crisis una obra social de Río Negro y Neuquén: el plan de contingencia que exige

El Gobierno declaró en crisis la obra social de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

La Superintendencia de Servicios de Salud declaró en situación de crisis a cinco obras sociales sindicales luego de detectar irregularidades financieras, administrativas y prestacionales durante distintas auditorías realizadas por el organismo.

La decisión fue oficializada este martes mediante las resoluciones 934, 935, 936, 937 y 938 publicadas en el Boletín Oficial. Entre las entidades alcanzadas se encuentra la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

También quedaron comprendidas:

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social Modelos Argentinos

Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Qué irregularidades detectó el Gobierno

Según informó la Superintendencia, las auditorías detectaron problemas vinculados al cumplimiento de prestaciones médicas, aspectos jurídico-institucionales, indicadores económico-financieros, capacidad de repago y atención a los afiliados.

La evaluación se realizó bajo los parámetros establecidos por el Decreto 1400/2001, normativa que regula el procedimiento de crisis y liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

Desde el organismo señalaron que las cinco entidades “superaron los factores de criticidad establecidos en la normativa”, motivo por el cual fueron incorporadas al sistema especial de seguimiento.

Les exigen un plan de contingencia

A partir de esta declaración, las obras sociales deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.

Ese programa será supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, encargado de monitorear la evolución financiera, administrativa y prestacional de las entidades incluidas en este esquema de control especial.

Las resoluciones detallaron que el análisis contempló distintos indicadores relacionados con la situación de cada obra social, entre ellos el cumplimiento de prestaciones, funcionamiento institucional, capacidad financiera y respuesta a los beneficiarios.

Qué implica la declaración de crisis

La inclusión dentro del procedimiento previsto por el Decreto 1400/2001 no implica automáticamente el cierre de las entidades ni una intervención inmediata. Sin embargo, sí abre una etapa de control reforzado por parte de la autoridad regulatoria.

Durante ese proceso, las obras sociales deberán presentar información periódica y avanzar con medidas orientadas a corregir las irregularidades detectadas en las auditorías.

Desde la Superintendencia indicaron que estas medidas forman parte del “proceso de reordenamiento del sistema de salud” impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación.

El organismo sostuvo además que el objetivo es “garantizar que operen Agentes del Seguro capaces de brindar prestaciones de calidad, promover la transparencia en la gestión y asegurar que los beneficiarios puedan elegir en libertad”.

La Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén quedó comprendida dentro de la resolución 934/2026, mientras que las restantes entidades fueron incorporadas mediante resoluciones consecutivas publicadas en simultáneo en el Boletín Oficial.