Avances en la agenda entre el Gobierno y ATEN: derogarán una resolución sobre licencias médicas

La reunión se hizo en la Casa de Gobierno. Foto: gentileza.

El Gobierno provincial recibió este martes a la Asociación de Trabajadores de Educación de Neuquén (ATEN) y se comprometió, entre otras cosas, a derogar la resolución 411 que establecía un nuevo nomenclador para las licencias médicas del personal docente.

La reunión comenzó alrededor de las 9 y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, cuando la secretaria general del gremio, Fany Mansilla, comunicó el resultado del encuentro.

La convocatoria llegó luego de un plenario de secretarios generales de ATEN la semana pasada, donde denunciaron una serie de incumplimientos del Gobierno sobre el acta acuerdo que estableció la paritaria de este año.

Punto por punto, qué dejó la reunión entre el Gobierno y ATEN

Frente a la Casa de Gobierno, donde se hizo el encuentro, Mansilla confirmó la derogación de la Resolución 411/2026 que había actualizado el nomenclador sanitario para el personal docente.

Según había denunciado ATEN, esa medida había restringido la cantidad de días de licencia por enfermedad y establecía un régimen acotado para los trabajadores de la educación.

La secretaria general del gremio también se refirió a las demoras en las auditorías médicas y comentó que desde el ministerio de Educación informaron que se está priorizando «los certificados de corto tratamiento para garantizar la cobertura de todas las vacantes«.

«Área de Salud Ocupacional: el gobierno expresa que se regulariza la auditoría de los certificados médicos y la plena vigencia de las Resoluciones 417 y 418/26», añadió el sindicato, en un comunicado de prensa posterior.

El Gobierno, además, se comprometió a actualizar las partidas de refrigerio para las escuelas. El mecanismo será similar al que rige para los salarios, tomando como referencia un ponderado de la inflación nacional y provincial desde la última actualización.

«Cuando se firma un acta acuerdo con ATEN, se cumple»

«Cuando se firma un acta acuerdo con ATEN, se cumple«, destacó Mansilla, quien reiteró el pedido del sindicato para «el pago en tiempo y forma de la movilidad».

El gremio anunció a su vez el envío de partidas para material didáctico para CEF y plantas de campamento y el decreto del Ejecutivo para poner en marcha el boleto docente entre San Martín y Junín de los Andes.

«Es el primer paso para que llegue a toda la provincia», agregó la secretaria general. La medida se complementará con una liquidación por los viajes realizados entre el 18 y el 26 de mayo, por la demora de la aplicación del beneficio.

Soledad Martínez, la ministra de Educación, destacó después de la entrevista en un comunicado oficial que «se pasaron en limpio todas las situaciones pendientes».

«En torno al resto de los temas, entre herramientas normativas y discusión pendiente en el cuerpo colegiado, hemos dispuesto el mecanismo para seguir trabajando», añadió.

Del encuentro, además de Martínez, participaron el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la presidenta del CPE, Glenda Temi; la secretaria adjunta de ATEN, Cintia Galetto; y el secretario Gremial, Ángel Zalazar, entre otros funcionarios y representantes del sindicato.