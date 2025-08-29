¿Cómo estará el tiempo este sábado 30 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Se mantiene el aire frío y húmedo durante el fin de semana en toda la región. Los detalles.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Inestable con ocasionales lluvias. Mejorando. Viento leve del sector este. MIN 3°C /// MAX 10°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nubosidad variable. Algunos períodos inestables en el norte de la región. Viento moderado del sudeste. MIN 2°C /// MAX 11°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Probables lluvias de variada intensidad, algunas nevadas en cordillera. Viento moderado del sector este. MIN 5°C /// MAX 8°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nuboso. Probables lluvias. Mejorando hacia la noche. Viento leve a moderado del sector este. MIN 4°C /// MAX 10°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nuboso. Probables lluvias de variada intensidad. Viento regular del sudeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 12°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nublado. Probables lluvias de variada intensidad. Viento regular del sector sur con ráfagas. MIN 7°C /// MAX 12°C
