ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Cómo estará el tiempo este sábado 30 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Se mantiene el aire frío y húmedo durante el fin de semana en toda la región. Los detalles. 

Redacción

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Inestable con ocasionales lluvias. Mejorando. Viento leve del sector este. MIN 3°C /// MAX 10°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nubosidad variable. Algunos períodos inestables en el norte de la región. Viento moderado del sudeste. MIN 2°C /// MAX 11°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Probables lluvias de variada intensidad, algunas nevadas en cordillera. Viento moderado del sector este. MIN 5°C /// MAX 8°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nuboso. Probables lluvias. Mejorando hacia la noche. Viento leve a moderado del sector este. MIN 4°C /// MAX 10°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nuboso. Probables lluvias de variada intensidad. Viento regular del sudeste con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 12°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nublado. Probables lluvias de variada intensidad. Viento regular del sector sur con ráfagas. MIN 7°C /// MAX 12°C


Temas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios