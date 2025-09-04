¿Cómo estará el tiempo este viernes 5 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno y soleado con heladas. Ascenso de la temperatura el fin de semana con viento del norte y aire más cálido.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Mayormente despejado. Viento moderado del sector norte. Neblinas. MIN -2°C /// MAX 8°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Mayormente despejado. Viento moderado del sector norte. MIN -6°C /// MAX 11°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Mayormente despejado. Viento leve a moderado del noreste. Neblinas. MIN 0°C /// MAX 11°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Mayormente despejado. Viento leve a moderado del noreste. Neblinas. MIN -1°C /// MAX 11°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Mayormente despejado. Viento leve a moderado del sector norte. MIN -4°C /// MAX 14°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado a despejado. Periodos inestables sobre la costa. Mejorando. Viento moderado del sudoeste rotando al norte. MIN 1°C /// MAX 12°C
