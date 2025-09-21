¿Cómo estará en Neuquén y Río Negro este lunes 22 de septiembre 2025? Detalles del pronóstico
LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025: conocé acá el pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. La primavera llega con viento y algunas precipitaciones en cordillera. Enterate más.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubloso. Algunas lluvias y nevadas en cordillera. Mejorando.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 2°C | MÁX. 8°C.–
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular del sudoeste con ráfagas.
MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente a algo nublado. Inestable en cordillera. Mejorando. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas.
MIN. 2°C | MÁX. 15°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente a algo nublado.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 2°C | MÁX. 16°C.–
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular del sudoeste con ráfagas.
MIN. 6°C | MÁX. 18°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular a moderado del sudoeste rotando al sur.
MIN. 5°C | MÁX. 15°C.-
