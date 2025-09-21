ESCUCHÁ RN RADIO
¿Cómo estará en Neuquén y Río Negro este lunes 22 de septiembre 2025? Detalles del pronóstico

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025: conocé acá el pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén. La primavera llega con viento y algunas precipitaciones en cordillera. Enterate más.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubloso. Algunas lluvias y nevadas en cordillera. Mejorando.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 2°C | MÁX. 8°C.

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular del sudoeste con ráfagas.
MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente a algo nublado. Inestable en cordillera. Mejorando. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas.
MIN. 2°C | MÁX. 15°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente a algo nublado.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 2°C | MÁX. 16°C.

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular del sudoeste con ráfagas.
MIN. 6°C | MÁX. 18°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular a moderado del sudoeste rotando al sur.
MIN. 5°C | MÁX. 15°C.-


