¿Cómo estará en Neuquén y Río Negro este lunes 22 de septiembre 2025? Detalles del pronóstico

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubloso. Algunas lluvias y nevadas en cordillera. Mejorando.

Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 2°C | MÁX. 8°C.–

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado.

Viento regular del sudoeste con ráfagas.

MIN. 1°C | MÁX. 12°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente a algo nublado. Inestable en cordillera. Mejorando. Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas altas.

MIN. 2°C | MÁX. 15°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente a algo nublado.

Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 2°C | MÁX. 16°C.–

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Despejado a parcialmente nublado.

Viento regular del sudoeste con ráfagas.

MIN. 6°C | MÁX. 18°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Despejado a parcialmente nublado.

Viento regular a moderado del sudoeste rotando al sur.

MIN. 5°C | MÁX. 15°C.-