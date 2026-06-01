Sesión tensa en Bariloche: ausencias y el retiro de concejales, dejaron sin quórum el tratamiento de vetos de Cortés

A instancias del concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo), molesto con el cambio de voto y fundamentos de otra edil, la sesión del Concejo de Bariloche se frustró. Foto: Chino Leiva

La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bariloche para tratar tres vetos de ordenanzas impulsados por el intendente Walter Cortés a fines de abril terminó de una manera abrupta este lunes ante el retiro de tres concejales que dejaron sin quórum el debate luego de una tensa discusión por el cambio de voto de una edil aliada al oficialismo municipal y sus argumentos.

La sesión comenzó con el malestar de concejales opositores porque se convoque a una extraordinaria para tratar los vetos aún con la ausencia de ediles, incluso una de ellas autora de una de las ordenanzas vetadas.

Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) y Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) señalaron esa situación y plantearon la responsabilidad del presidente del cuerpo Gerardo Del Río (PUL).

Wallace en duros términos habló de una “mala fe” del presidente por convocar a una sesión extraordinaria para tratar vetos sin garantizar la presencia de los 11 concejales y a sabiendas de que algunos no se encontraban en la ciudad. Cuestionó “cómo le da la cara” porque -según señaló- no era la primera vez que ocurría una situación similar.

Del Río fundamentó que tomó conocimiento de que la concejal Laura Totonelli (JSRN) no estaba en la ciudad una vez emitida la convocatoria a sesión extraordinaria. La edil es la autora de la ordenanza que redujo las velocidades máximas en avenidas y calles del ejido municipal, que vetó el intendente.

Pero además de la concejal de JSRN, estuvieron ausentes Tomás Hercigonja (PUL) y Lucas Pérez (Bariloche Suma), por lo que la sesión comenzó con solo 8 concejales presentes, la cantidad que se requiere para ratificar alguna de las ordenanzas vetadas.

La sesión extraordinaria de Bariloche terminó por falta de quórum. Foto: Chino Leiva

La reducción de velocidades máximas fue el primer tema en tratar. No hubo defensa férrea por parte del compañero de bancada de la autora, Juan Pablo Ferrari (JSRN), que se limitó a decir que no compartía los argumentos del veto del intendente y que esperarían un tiempo prudencial para insistir con un “proyecto de estas características”.

Del Río dijo que conversó previamente con la autora con la idea de establecer una norma similar solo para “puntos calientes” de la circulación vial que podría mejorar la seguridad de los peatones y automovilistas. Sin mayor debate, mantuvieron sus votos contrarios a la reducción de la velocidad Blanco Villalba y Roxana Ferreyra (Nos Une) y se sumaron a la negativa los oficialistas Del Río, María Coronado y la concejal de Cambia Río Negro, Samantha Echenique. Los tres originalmente habían acompañado la ordenanza.

La residencia para adultos mayores encendió el debate

Pero el tema de debate más candente fue el veto a la creación de un Centro Municipal Integral de Residencia para Personas Mayores, un proyecto que fue aprobado por unanimidad de los presentes en abril, aunque en ese momento hubo dos concejales ausentes (Del Río y Pérez).

El autor Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) fue un férreo defensor de la norma, remarcó que se trabajó durante mucho tiempo con entidades vinculadas a los adultos mayores y también incluso participó el Ejecutivo.

Cuestionó al intendente por vetar la norma que pretende ser un beneficio para los adultos mayores con un hogar solventado y administrado por el municipio y pidió a sus pares ratificar la ordenanza para “darle una oportunidad a Walter Cortés de ser mejor” luego del “destrato, maltrato y falta de respeto que genera constantemente contra nuestros adultos mayores”.

Blanco Villalba dijo que era una mala imagen para el Concejo como cuerpo que no se sostengan los votos de las ordenanzas y tildó esa situación como «payasesca». Señaló que «al final walter Cortés va a terminar teniendo la razón cuando dice que este Concejo es cualquier cosa», lanzó.

La tensión fue en aumento cuando tomó la palabra la concejal Echenique que anticipó el cambio de su voto y argumentó que coincidía con los fundamentos del veto que le achacaron al Concejo no haber consultado previamente para crear una estructura que necesitaba infraestructura, personal, presupuesto. La edil deslizó que “le pegaban” sus pares cuando expresaba una visión distinta y esa expresión encendió el enojo de Costa Brutten que lo calificó como una “falta grave” la acusación.

Enter idas y vueltas de reproches, Costa Brutten planteó abandonar la sesión y que quede sin quórum y lo siguieron su compañera de bloque Wallace y Ferreyra. Antes había pedido una sanción para la rectificación de la concejal opositora y también una sanción para ella, pero ninguno de los planteos prosperó.

La sesión quedó sin quórum a menos de dos horas de iniciada y cuando había pasado una hora y cuarto de debate por el tema de la residencia de adultos mayores.

Quedó sin debatir el veto al pase a planta permanente de personal municipal que tenía contratos por horas cátedra. Para ese tema, que fue de autoría de Costa Brutten, estaba presente el gremio Soyem. Luego de la suspensión, se conoció una nueva convocatoria para este martes a las 9.