Intentó matarlo de un disparo y escapó en su motocicleta: quedó imputado y detenido en Cipolletti

La Justicia de Cipolletti dictó cuatro meses de prisión preventiva para un hombre acusado de intentar matar a otro de un disparo en el pecho y luego escapar con una motocicleta perteneciente a la víctima. La medida fue resuelta durante una audiencia realizada en el Foro Penal, donde el Ministerio Público Fiscal formuló cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y hurto de vehículo dejado en la vía pública.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el viernes por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Lamarque, en el barrio Anai Mapu. De acuerdo con la reconstrucción presentada en la audiencia, entre las 21 y las 21:45 la víctima llegó al domicilio junto al imputado. Ambos ingresaron al patio de la propiedad y allí comenzó una discusión que derivó en el ataque.

El disparo y la fuga

La fiscalía sostuvo que, en medio del conflicto, el acusado extrajo un arma de fuego y le disparó a la víctima en la zona del pecho con la intención de causarle la muerte.

Tras el ataque, y creyendo que el hombre había fallecido, el imputado habría tomado una motocicleta Gilera Smash 110 Full propiedad de la víctima y escapado del lugar.

Por estos hechos, el equipo fiscal le atribuyó los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con hurto de vehículo dejado en la vía pública.

Los antecedentes y el pedido de la fiscalía

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal informó que el acusado posee antecedentes penales computables. Entre ellos, una condena previa de tres años y un mes de prisión efectiva ya cumplida, además de otra sentencia de dos meses de prisión efectiva dictada en enero de este año y agotada en marzo.

Con esos antecedentes y la gravedad de los delitos atribuidos, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por cuatro meses. Argumentó la existencia de riesgos procesales vinculados a una posible fuga y a eventuales maniobras de entorpecimiento de la investigación.

Según expuso, el imputado no tendría arraigo suficiente en la zona y, en caso de ser condenado, enfrentaría una pena de cumplimiento efectivo.

La decisión de la jueza

La defensa oficial no cuestionó la formulación de cargos ni la evidencia presentada por la fiscalía. Sin embargo, rechazó la necesidad de la prisión preventiva y propuso medidas alternativas, entre ellas la fijación de domicilio, presentaciones periódicas ante organismos judiciales o policiales y la prohibición de contacto con la víctima y los testigos.

Luego de escuchar a ambas partes, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

Además, consideró acreditados de manera preliminar los riesgos procesales invocados y dispuso la prisión preventiva del imputado por el mismo plazo que durará la investigación.