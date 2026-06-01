Perdió a sus padres en menos de un mes y ahora sus hermanos luchan por mantener unida a la familia

La muerte de ambos padres en menos de un mes dejó a un adolescente de 15 años atravesado por una situación familiar extrema en una localidad de la zona atlántica de Río Negro. Frente a ese escenario, una de sus hermanas solicitó ante la Justicia convertirse en su tutora legal para garantizar su cuidado y acompañamiento.

La presentación fue impulsada por el Ministerio Público de la Defensa de San Antonio Oeste, que promovió una acción de tutela para formalizar una dinámica familiar que ya se sostiene en la práctica desde el fallecimiento de los adultos responsables del hogar.

Actualmente, el adolescente vive junto a cuatro de sus hermanos y hermanas, quienes asumieron de manera cotidiana su acompañamiento emocional, afectivo y económico. Según se indicó en la presentación judicial, esa red de contención permitió que pudiera continuar con su vida habitual: seguir en la misma escuela, mantener sus vínculos sociales y continuar con las actividades deportivas y recreativas que forman parte de su desarrollo.

La joven que pidió asumir la tutela tiene 25 años y fue quien tomó la iniciativa para regularizar la situación legal. Desde la Defensa Pública explicaron que el objetivo es que pueda representar formalmente a su hermano en trámites y decisiones vinculadas a su vida cotidiana.

Además, el defensor de pobres y ausentes solicitó como medida cautelar una tutela provisoria mientras avanza el proceso judicial. También pidió que las asignaciones familiares, la ayuda escolar y otros subsidios puedan ser percibidos por la hermana para garantizar la continuidad de los recursos necesarios para el bienestar y la educación del adolescente.

El pedido de tutela se tramita bajo el principio del interés superior del adolescente

En el expediente se requirió además que el joven sea escuchado por el Juzgado Multifueros, con intervención de la Defensoría de la Niñez y del Equipo Técnico Interdisciplinario, en línea con el derecho de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión en los procesos que los involucran.

La causa se tramita bajo el principio del interés superior del niño, priorizando la estabilidad emocional, la continuidad de su entorno familiar y el sostenimiento de su proyecto de vida.

Como parte de la presentación judicial también se incorporó una lista de testigos que podrían ser convocados para dar cuenta del acompañamiento y la dinámica cotidiana que sostiene la familia desde la muerte de los padres.