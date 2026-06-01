Claudio Úbeda dejó de ser entrenador de Boca: Delgado le comunicó la decisión y el club ya busca sucesor

Claudio Úbeda dirigió su último partido en Boca frente a Universidad Católica en La Bombonera. (Foto: FOTOBAIRES)

El ciclo de Claudio Úbeda en Boca llegó oficialmente a su fin. Marcelo Delgado le comunicó la decisión este lunes en el Predio de Ezeiza y el entrenador ya se despidió del plantel.

El Sifón había asumido como director técnico del Xeneize tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en octubre de 2025. Ocho meses después, la dirigencia decidió no renovar su vínculo, que vence el próximo 30 de junio.

Su debut se produjo ante Belgrano por el Torneo Clausura 2025, con una derrota por 2-1 en La Bombonera. Sin embargo, el equipo logró recuperarse y encadenó una serie de buenos resultados que le permitieron clasificarse a la Copa Libertadores tras vencer a River en la anteúltima fecha.

La primera gran frustración llegó en las semifinales del torneo, cuando Boca cayó ante Racing en condición de local. Aquel encuentro quedó marcado por el cuestionado cambio de Alan Velasco por Exequiel Zeballos, una decisión que sembró dudas sobre la continuidad del entrenador.

A pesar de las críticas, Juan Román Riquelme decidió sostenerlo en el cargo para la temporada 2026. Con un rendimiento irregular, Boca finalizó segundo en la Zona A del Torneo Apertura y comenzó de buena manera la fase de grupos de la Libertadores, con dos triunfos consecutivos.

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. La eliminación ante Huracán en los octavos de final del Apertura y la posterior caída en la fase de grupos de la Copa Libertadores terminaron por sentenciar su ciclo. De hecho, el Xeneize no quedaba eliminado en esa instancia del máximo certamen continental desde 1994.

Estos resultados llevaron a la dirigencia a tomar la decisión de no extender su contrato y ponerle fin a su etapa al frente del equipo.

Boca ya busca al reemplazante de Claudio Úbeda

Ahora, la comisión directiva deberá encontrar a su sucesor, que asumirá con el desafío inmediato de disputar el repechaje de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.

Antonio «Turco» Mohamed aparecía como el principal candidato, pero actualmente dirige al Toluca y ya manifestó que no dejará el club mexicano hasta fin de año.

Otro de los nombres que gana fuerza es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia, aunque su llegada recién podría concretarse una vez finalizada la Copa del Mundo.