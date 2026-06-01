Río Negro suma a Neuquén, Chubut y La Pampa para perfilar aún más los vinos de la Patagonia

Río Negro sigue investigando y debatiendo su identidad vitivinícola para potenciar su perfil auténtico y distintivo de la Patagonia.

Es en función de este propósito que días atrás se desarrollaron las jornadas de “Íconos de Patagonia”, en el Alto Valle, que resultó en un exitoso encuentro entre profesionales del vino de Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa, una oportunidad de intercambio de conocimientos entre enólogos, hacedores y bodegueros, especialmente.

La propuesta fue impulsada por “Caminos del Vino”, que contó con el apoyo total de la directora de Vitivinicultura de Río Negro, Mariana Cerutti.

Escena de la cata en la Dirección de Fruticultura de Río Negro, en Allen, con los 30 enólogos convocados, más empresarios y funcionarios. Foto: Osvaldo Alvarez

Las características singulares para el cultivo de la vid, la diversidad de paisajes, climas y suelos que enriquecen nuestro terroir, haciendo que cada zona sea única, atravesaron las charlas y exposiciones de los convocados. “Felices de esta movida: estamos todos el tiempo presionados por las ventas. Salir un momento de la preocupación comercial y enfocarnos en la esencia de esta industria es fabuloso”, coincidieron en afirmar enólogos a “Río Negro”.

La cata técnica fue una de los momentos claves de este encuentro de tres días: “la cata fue un claro reflejo del talento y la pasión de nuestros enólogos, quienes compartieron con entusiasmo los procesos de cultivo y elaboración de sus vinos excepcionales”, señaló la funcionaria Cerutti, presente en cada instancia de estas jornadas.

Además, se conversó sobre el desarrollo del enoturismo y la importancia del turista como embajador de los vinos patagónicos. “Cada visitante que vive una experiencia en nuestras bodegas no solo disfruta de un buena experiencia sino que la difunde y recomienda”, lo saben de sobra los enólogos participantes del evento.

Mariana Cerutti, directora de Vitivinicultura de Río Negro, en las jornadas de «Íconos de Patagonia»





“No tenemos más que agradecimientos a la iniciativa de Caminos del vino, a Jorge Cabrera, Gabriel Bosso, experto en enoturismo, y Mario Azaguate, productor, quienes enriquecieron nuestras conversaciones y visiones”, comentó Cerutti.

Para concluir: “Estos encuentros reafirman nuestro compromiso como Estado con el desarrollo del enoturismo y la vitivinicultura en Patagonia, y nos impulsa a seguir trabajando en conjunto por el reconocimiento y la valorización de nuestros vinos en el mercado nacional e internacional”.

Por su parte, Jorge Cabrera, director de Caminos del Vino y organizador de “Íconos de Patagonia”, en diálogo con “Río Negro”, comentó: “Desde Caminos del Vino pensamos y diseñamos el encuentro Íconos de Patagonia como un espacio que considero fundamental y urgente para analizar, desde una perspectiva integral, el presente y el futuro de la vitivinicultura de nuestro sur argentino”.

“Mi objetivo fue estructurar el encuentro bajo tres grandes pilares que, según mi visión, marcan el rumbo real de la actividad: el periodismo especializado, el análisis técnico de los hacedores del vino y la visión estratégica de los propietarios de las bodegas”, agregó.

Un balance del encuentro

Cabrera hizo una especie de hoja de ruta a la hora de sacar conclusiones de este evento que se realizó en Roca, Allen y Cipolletti, durante tres días.

“Durante toda la semana pasada recorrimos distintas bodegas de Río Negro. Nuestra meta como organización fue vivir en primera persona la experiencia del enoturismo regional, conversar mano a mano con sus referentes y recopilar un material valiosísimo para notas de prensa. Para Caminos del Vino la difusión es clave para poner en valor el turismo del vino en la zona y mostrarle al mundo lo que la Patagonia tiene para ofrecer”, comentó. El encuentro técnico: La mirada de los hacedores. “En la Dirección de Fruticultura de Río Negro, en Allen, para la jornada técnica convocamos a 30 profesionales (enólogos y hacedores de vino). Contamos con la participación de proyectos de toda la región, logrando una representatividad federal muy buena: las bodegas más importantes de Neuquén y Río Negro, bodegas de La Pampa y proyectos de Chubut (desde Gaiman en el este hasta Trevelin en el oeste)”.



Destaca tres momentos clave:

-Masterclass internacional: “Tuvimos el lujo de abrir la jornada con una presentación a cargo de Yoann Canovas (enólogo francés y director comercial de Diam para América Latina), donde los profesionales pudieron degustar y analizar grandes vinos franceses”.

-La selección «Íconos»: Posteriormente, cada enólogo presentó su vino emblema. Entre todos los profesionales eligieron las 10 etiquetas más representativas del segmento premium (se degustaron 25).

-Reconocimiento humano: Mediante una encuesta interna los técnicos eligieron por amplia mayoría a Marcelo Miras como el «Enólogo Referente de la Patagonia». “En lo personal, me dio una enorme alegría este reconocimiento de sus pares, ya que destaca no solo su trayectoria y experiencia, sino principalmente su calidad humana, su solidaridad y su constante colaboración”.

La voz de los propietarios y el futuro de la marca

Para el cierre del encuentro todos compartieron en Cipolletti una cena que reunió a más de 20 propietarios de bodegas. “Fue un orgullo haber generado este espacio inédito para que los empresarios debatieran la realidad de la industria y el negocio”, agregó Cabrera.

“Como director de Caminos del Vino y desde una mirada estratégica, mi conclusión de este módulo es la plena coincidencia de los empresarios en el enorme potencial global que tiene la IG Patagonia. Pusimos sobre la mesa el valor de las condiciones naturales de la región (la amplitud térmica, los vientos, la frescura) que garantizan una fruta de calidad excelente”, aportó.

Su visión final como organizador: “Esta calidad excepcional no es solo una fortaleza enológica; es el verdadero motor que genera un «efecto derrame» inmediato en la economía local, impulsando con fuerza el enoturismo, la gastronomía y la cultura de toda la región entorno al vino”.

Desafío a futuro: “al ser el primer encuentro con este formato federal que ideamos y ejecutamos, la intención que tengo desde Caminos del Vino es seguir agregándole valor a la propuesta. Para las próximas ediciones, nuestro objetivo es sumar a los consumidores finales a la experiencia y comenzar a rotar la sede del evento por las distintas provincias patagónicas, consolidando un espacio de crecimiento e identidad para todo el vino del sur”.