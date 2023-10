Continua vigente el crédito de Anses para trabajadores registrados: paso a paso, cómo solicitarlo

La Anses informó que continúan vigentes los créditos de hasta 400 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia. El monto se deposita en la tarjeta de crédito y se puede devolver en 24, 36 y 48 cuotas.

El crédito de Anses para trabajadores en relación de dependencia permite financiar una compra o desendeudarse a una baja tasa.

La inscripción al crédito de Anses puede realizarse a través de anses.gob.ar o de la aplicación Mi Anses.

Pueden acceder al crédito de Anses trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia que sean aportantes al SIPA con ingresos de hasta $700.875.

El crédito no podrá ser retirado en efectivo o utilizado para realizar plazos fijos y quienes accedan al préstamo no podrán comprar dólares hasta cancelar la totalidad del crédito.

Requisitos para acceder al crédito de Anses

– Residir en la Argentina en forma permanente.

– Tener una antigüedad en tu trabajo no menor a 6 meses.

– Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia aportante a la Anses SIPA.

– Tu sueldo no debe ser mayor a los $700.875 mensuales.

– Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde cobrás tu sueldo. Esto significa que esta medida no alcanza a tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras.

– Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito.

– No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

– No ser titular de una jubilación o pensión.

– No ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Crédito de Anses: cómo realizar el trámite

– Ingresar a Mi Anses con la clave de Seguridad Social

– Elegir la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia

– Generar la solicitud

– Acercarse una oficina de Anses, sin turno previo, con el código de la solicitud para confirmar identidad y finalizar el trámite.