Corte de luz programado en la zona centro de Neuquén el domingo 10 de agosto con duración de siete horas

CALF informa que realizará un corte programado de electricidad en la zona del centro de Neuquén el próximo domingo 10 de agosto, afectando el suministro durante aproximadamente siete horas. Estas tareas forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.

Zonas afectadas y horarios del corte de luz en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) comunicó que el domingo 10 de agosto, entre las 6 y las 13:30 se efectuará un corte programado para «remodelar alimentador de Media Tensión por aumento de potencia».

El corte afectará el suministro eléctrico en:

Desde Yrigoyen hasta Entre Ríos, entre Cabral/Teniente Ibánez, y República de Italia/Basavilbaso.

La duración estimada del corte es de siete horas. Se recomienda a los vecinos y vecinas tomar las precauciones necesarias.

Recomendaciones durante el corte de luz en Neuquén

Recomendaciones:

* Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.

* Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.

* Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas:

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar