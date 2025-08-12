Corte de luz programado por tres horas en San Patricio del Chañar este jueves 14 de agosto

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) comunicó de un corte de luz programado este jueves 14 de agosto en San Patricio del Chañar. La interrupción del servicio eléctrico será por tres horas.

Qué zonas afectará el corte de luz en El Chañar

Informaron que el corte del jueves afectará desde Picada N° 11 hasta Picada N° 21 de la localidad de San Patricio del Chañar. Se hará de 10 a 13.

«Con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento sobre la estación transformadora en Planicie Banderita», indicaron.

Solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

Cortes de luz en Neuquén este martes y miércoles

La Cooperativa CALF comunicó de cortes programados de energía en la ciudad de Neuquén durante dos jornadas consecutivas.

El primer corte, fue este martes 12 de agosto, y afectará a la zona de la peatonal Dante Alighieri, específicamente entre las calles Los Gladiolos y Amador. Fue de 8 a 13.

El segundo se realizará en el Edificio Confluencia, ubicado en Dr. Ramón 748, en el centro de Neuquén. Será este miércoles, de 9 a 13 y se debe a mantenimientos en el recinto y la subestación transformadora.