CALF anuncia cortes de luz programados en Neuquén para este martes 12 y miércoles 13 de agosto

La Cooperativa CALF comunicó que llevará a cabo cortes programados de energía en la ciudad de Neuquén durante dos jornadas consecutivas. Serán cortes de cuatro horas. Estas son las zonas afectadas.

El primer corte, este martes 12 de agosto, afectará a la zona de la peatonal Dante Alighieri, específicamente entre las calles Los Gladiolos y Amador. Será de 8 a 13.

Según el comunicado oficial, las interrupciones tienen como objetivo la remodelación de una línea subterránea y el reemplazo de conductores y borneras.

Corte de luz programado en Neuquén este miércoles 13 de agosto: los detalles

El segundo se realizará en el Edificio Confluencia, ubicado en Dr. Ramón 748, en el centro de Neuquén. Será de 9 a 13 y se debe a mantenimientos en el recinto y la subestación transformadora.

Desde CALF recordaron a los vecinos que “los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas” y recomendaron tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el corte.



Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF, a través del bot Lumi al 2993281127, llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar.