Corte de luz programado por casi tres horas este domingo 10 de agosto en una localidad de Neuquén

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó las zonas afectadas por la interrupción en el servicio eléctrico.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) comunicó que realizará por casi tres horas un corte programado de energía eléctrica, este domingo 10 de agosto, en San Patricio del Chañar.

Horario y zona afectada por el corte de luz en El Chañar

La interrupción del servicio eléctrico será de 11 a 13:30. «La razón de esta medida es habilitar el paso de un tanque de grandes dimensiones de la empresa Grúas San Salvador S.R.L. que se estará desplazando a través de la ruta provincial N°7», indicó el EPEN.

El suministro eléctrico se verá interrumpido en el sector comprendido desde la Picada 1 hasta la Picada 11, los barrios Primeros Pobladores y Parque Industrial de esa localidad. 

Se solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

Corte de luz en Neuquén este domingo

CALF informó que realizará un corte programado de electricidad en la zona del centro de Neuquén el próximo domingo 10 de agosto, afectando el suministro durante aproximadamente siete horas.

Será entre las 6 y las 13:30. El corte afectará el suministro eléctrico desde Yrigoyen hasta Entre Ríos, entre Cabral/Teniente Ibánez, y República de Italia/Basavilbaso.


