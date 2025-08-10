¡Atención! Confirmaron corte de luz en Neuquén capital de hasta seis horas, este lunes

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un nuevo corte de luz que afectará a la ciudad capital este lunes 11 de agosto. Las interrupciones durarán hasta seis horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Según el organismo será por tareas de remodelación de la línea subterránea y el reemplazo de conductores y borneras.

Lunes con corte de luz en Neuquén: horas y zona afectada

La interrupción del servicio será el lunes 11 de agosto entre las 8 y las 13. En este caso, influirá en una gran zona de Neuquén capital.

Afectará:

Pasaje José Martí: entre peatonal Pedroni y El Ceibo.

Solicitaron, para evitar inconvenientes, tomar las precauciones necesarias. «Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas», explicaron.