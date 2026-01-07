Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este jueves 8 de enero
La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar líneas de media, colocar un equipo de maniobras automático y reparar elementos vandalizados. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este jueves. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este jueves 8: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado será de la siguiente forma:
- De 7.00 a 12.30: PIN Oeste y Colonia Nueva Esperanza. Remodelación en líneas de Media Tensión, colocación de un equipo de maniobras automático y reparación de elementos vandalizados.
