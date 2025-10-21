Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este miércoles 22 de octubre

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz que abarcará a un sector de la ciudad este miércoles. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este miércoles 22: zona y horario

CALF indicó que el corte programado para este miércoles 22 de octubre será de la siguiente forma: