ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este miércoles 22 de octubre

La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar un alimentador de Media Tensión. Los horarios a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

Corte de luz en Neuquén. Foto: archivo Florencia Salto.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz que abarcará a un sector de la ciudad este miércoles. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este miércoles 22: zona y horario

CALF indicó que el corte programado para este miércoles 22 de octubre será de la siguiente forma:

  • De 7.30 a 12.30: Desde Costa Rica a Alaska entre Goya y Futaleufú. Remodelar alimentador de Media Tensión.

Temas

CALF

Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz que abarcará a un sector de la ciudad este miércoles. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios