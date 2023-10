Créditos de Anses para trabajadores registrados: los requisitos, las cuotas y en qué se puede utilizar

La Anses mantiene vigente los créditos de hasta $400.000 para trabajadores en relación de dependencia. El monto se deposita en la tarjeta de crédito y puede devolverse en 24, 36 y 48 cuotas.

La inscripción puede realizarse a través de anses.gob.ar o de la aplicación Mi Anses, de lunes a viernes de 10 a 20 horas.

Los requisitos para acceder al crédito incluyen: residir en la Argentina en forma permanente; tener una antigüedad en tu trabajo no menor a 6 meses; ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia aportante a la Anses (SIPA); tener un sueldo no mayor a los $700.875 mensuales; y ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde se cobra el sueldo.

También es necesario ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito; no superar la situación 2 de la Central de Deudores del Banco Central; y no ser titular de una jubilación o pensión ni ser trabajadora o trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Para realizar el trámite hay que ingresar a Mi Anses con la clave de Seguridad Social, elegir la opción «créditos trabajadores en relación de dependencia», generar la solicitud y, por último, acercarse una oficina de Anses, sin turno previo, con el código de la solicitud para confirmar identidad y finalizar el trámite.

Crédito de Anses: en qué se puede utilizar el préstamo

El crédito de Anses para trabajadores registrados les permitirá a las familias saldar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos. Este saldo en la tarjeta de crédito no podrá ser retirado en efectivo o utilizado para realizar plazos fijos.

Quienes accedan al crédito de Anses, además, no podrán comprar dólares hasta cancelar la totalidad del crédito.

El organismo recordó que el trámite es personal e intransferible y que sólo se podrá sacar un crédito por persona.