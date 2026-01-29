Desvíos en la Ruta 7 de Neuquén: inician una obra clave en Añelo para mejorar el tránsito hacia Vaca Muerta, ¿cuánto durará?

El desvío se aplica en la intersección de la Ruta Provincial 7 con la Circunvalación de Añelo. Foto: archivo.

Desde el próximo martes la circulación en la Ruta Provincial 7, a la altura de la Circunvalación de Añelo, tendrá modificaciones por la construcción de una rotonda clave para el tránsito petrolero de Vaca Muerta. El proyecto busca mejorar la circulación diaria hacia y desde la cuenca hidrocarburífera.

Desvío en la Ruta Provincial 7 por obra vial en Añelo

El cambio en la circulación se implementará en el sector donde la Ruta Provincial 7 se cruza con la nueva Circunvalación de Añelo. Según informó el Gobierno de Neuquén, la obra forma parte de un plan para mejorar la seguridad vial en un área de alto tránsito pesado.

Las autoridades indicaron que el desvío tendrá una duración estimada de 45 días, plazo previsto para completar la construcción de la rotonda. Durante ese período, el tránsito será canalizado con señalización transitoria y presencia de personal de obra.

La obra de la rotonda busca mejorar la seguridad vial en un acceso clave a Vaca Muerta. Foto: Florencia Salto

Desde el organismo recomendaron circular a velocidad precautoria, respetar las indicaciones en el lugar y mantener distancia entre vehículos.

Recomendaciones para circular durante el desvío en la Ruta 7

El operativo contempla cartelería preventiva y desvíos señalizados para ordenar el tránsito. La zona es utilizada a diario por trabajadores, proveedores y transportes que se dirigen a los yacimientos de Vaca Muerta.

Los desvíos que se realizarán en el sector de obra. Foto: gentileza.

Las autoridades solicitaron anticipar maniobras y prestar atención a la señalética transitoria instalada en el lugar. También pidieron respetar las indicaciones del personal que participa en la obra para reducir riesgos de siniestros.

La construcción de la rotonda busca reorganizar la circulación en un punto estratégico del corredor petrolero. La Ruta Provincial 7 es una de las vías más transitadas de la provincia y conecta Añelo con localidades cercanas, como San Patricio del Chañar.