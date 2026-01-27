Ruta 62 hacia el lago Lolog: el gobernador Figueroa requirió mayor rapidez a la constructora

El tránsito es intenso tanto por el turismo como por los habitantes del secto (Foto: gentileza Neuquén Informa)

En el plan de pavimentación que el gobierno provincial lleva adelante, una de las rutas incluidas es la N° 62 en San Martín de los Andes hacia el lago Lolog. En plena temporada estival, la vía de comunicación es utilizada no solo por la población, sino por los turistas que arriban a la ciudad cordillerana. El gobernador Rolando Figueroa le pidió a la empresa adjudicataria que haga un mantenimiento intensivo –incluido el riego- y que la construcción sea más rápida.

La obra en cuestión fue adjudicada a la firma Pose S.A. en septiembre del año pasado. A partir de allí empezó a correr el plazo contractual de ejecución que vence en agosto de este 2026. Sin embargo, después de una recorrida que hizo el gobernador Rolando Figueroa por la zona, se conoció el pedido de «celeridad» en los trabajos que contemplan la pavimentación de seis kilómetros.

Esto es desde el barrio Caleuche hasta el lago Lolog. En este sentido, se indicó que la vía provincial está considerada como estratégica debido al alto tránsito turístico y al crecimiento de las residencias permanentes que tiene la zona.

Al mismo tiempo, Figueroa planteó que la firma se enfoque en las tareas de mantenimiento del actual camino de ripio. De manera concreta, el gobernador pidió que se intensifique el riego y el paso de las máquinas niveladoras en la traza mencionada.

Para Figueroa, la pavimentación de esta ruta es fundamental en varios aspectos para San Martín de los Andes. No solo se busca solucionar un acceso para garantizar el turismo, sino que también está contemplado el desarrollo urbano de la ciudad.

A esto se le agrega la seguridad vial teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de urbanizaciones que hoy dependen de un tramo de ruta de ripio y de montaña, con un alto nivel de tránsito.

La pavimentación de la ruta 62 forma parte de los proyectos que llevó adelante la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) y está financiada con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina. El presupuesto es de más de $7.600 millones.