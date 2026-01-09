El aeropuerto de Ezeiza permanecerá cerrado varias horas y afectará más de 40 vuelos: motivo y horarios

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el operador de la terminal, Aeropuertos Argentina, informaron que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza recibirá la modificación de dos pistas de aviones para la tarde del viernes 9. Los sectores a modificar estarán sin arribos ni despegues durante las tareas.

La modificación de las dos pintas de aviones se realizarán desde las 13:55 y las 17:40. Estas tareas de mantenimiento fueron programadas según ANAC como “dispuestas por razones de fuerza mayor”. Para los vuelos programados en este sector, en el horario mencionado significó un problema para los usuarios.

Ante las reparaciones y baja del servicio durante la tarde, 41 vuelos de distintos destinos y horarios dentro de la franja horaria de la reestructuración sufrieron demoras que implicarían modificaciones y posible descoordinación a los pasajeros de aquellos vuelos.

Según informó personal del aeropuerto, el horario designado se eligió al ser el más bajo de concurrencia en comparación al resto de la jornada. De los 41 vuelos involucrados en la demora, la mayoría corresponden a conexiones domésticas e internacionales de corto alcance.

Ante esta situación, informaron que ciertas operaciones y viajes puntuales se trasladaron al Aeroparque Jorge Newbery para trabajar con normalidad.

Ezeiza cerrado: el motivo de las modificaciones

El motivo de la infraestructura parte como iniciativa en mejorar de calidad y eficacia de los vuelos. Las reparaciones forman parte de un sistema de cambios realizados en el último tiempo para aumentar la concurrencia de los viajes.

En noviembre los registros posicionaron al servicio aéreo con cifras récord al mostrar su mejor registro histórico al servicio. Revelaron que 4,3 millones de pasajeros fueron registrados diversos aeropuertos del país para viajes tanto nacionales como al exterior.

2025 cerró como uno de los años de mayor eficacia para el servicio de transporte aéreo con casi 46 millones de pasajeros, con un aumento de casi 12% respecto al 2024. Esta elevación de datos positivos son fundamentales para llevar a cabo demás mejoras y reformas en diversos sectores de aeropuertos.

La propuesta surgió tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, el eje central del sistema aeronáutico. ANAC, estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta “de manera inmediata y preventiva«