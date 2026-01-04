Cielos neuquinos en ascenso: récord de tráfico aéreo con 1,5 millones de pasajeros en 2025

El aeropuerto Presidente Perón aumentó la cantidad de pasajeros el año pasado (Matías Subat)

La provincia de Neuquén consolidó un crecimiento histórico en su actividad aerocomercial durante los primeros once meses de 2025.

El Aeropuerto Internacional Presidente Perón movilizó un total de 1.234.000 pasajeros en dicho periodo.

Esta cifra representa un marcado incremento del 23% en comparación con el millón de personas registrado en 2024.

El volumen de operaciones permitió que la terminal neuquina se afianzara en el octavo puesto del ranking nacional de cabotaje.

Estadísticas y la visión oficial

Unos 230.000 nuevos viajeros utilizaron la estación aérea de la capital provincial en comparación con el año anterior.

Solo en el mes de noviembre, este aeropuerto recibió a 121.000 personas, un 11% más que en el mismo mes de 2024.

Leticia Esteves, ministra de Turismo, destacó que el crecimiento aéreo confirma la expansión del turismo como la segunda economía de Neuquén.

Por su parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco contabilizó un acumulado de 321.000 pasajeros.

Crecimiento y obras en la cordillera

La terminal de Chapelco logró un crecimiento interanual sostenido del 11% en la cantidad de usuarios.

Durante el mes de noviembre, la estación aérea cordillerana recibió a 25.000 pasajeros adicionales.

Las obras de infraestructura en curso permitirán duplicar la superficie cubierta del edificio para optimizar la atención al turista.

En el contexto regional, el aeropuerto de Bariloche ocupó el tercer lugar del ranking nacional por detrás de Aeroparque y Ezeiza.

Comparativa regional y conectividad

La ciudad de Bariloche sumó 147.000 pasajeros adicionales en 2025, representando casi la mitad del tráfico anual de Chapelco.

La terminal de Neuquén Capital registró el desempeño más dinámico en términos de crecimiento porcentual de toda la región.

Se confirmó que el Aeropuerto Presidente Perón volverá a contar con una conexión internacional directa hacia Santiago de Chile.

El movimiento aéreo total reafirma la vigencia y el fortalecimiento del corredor turístico cordillerano en la Patagonia