En vivo | Incendio en la Patagonia: el fuego no cesa y piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40

La temporada de incendios, como cada verano, golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en distintos puntos de la región que combaten el fuego hace días.

La situación más crítica se vive en Chubut, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. Brigadistas de Río Negro y Neuquén se suman al combate de los focos ígneos en la Patagonia.

¿Cuál es el estado de los incendios? El fuego no cesa y piden “extrema precaución” El fuego en Chubut no cesa y desde Vialidad Nacional piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40 luego de que permaneciera varias horas cortada al tránsito en diversos tramos por el avance de las llamas. Ahora, se informó que se habilitó la circulación para todo tipo de vehículos, pero hay baja visibilidad producto del humo intenso de los incendios.



En la noche del jueves se dieron a conocer videos que alarmaron a la población por el avance del incendio forestal fuera de control que alcanzó la Ruta 40, motivo por el cual el Municipio de Epuyén indicó que la traza estaba cortada en distintos tramos. Rehabilitaron la circulación en la Ruta 40 Vialidad Nacional informó que este viernes quedó habilitada la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Epuyén con El Hoyo, en la provincia de Chubut.



Según el comunicado oficial emitido a las 7.50, el tránsito se encuentra permitido desde las 8, aunque se solicita extrema precaución debido a sectores con visibilidad reducida, como consecuencia de los incendios forestales en la región. Continúa el corte en la Ruta 40 Esta mañana se informó que continúa el corte en la Ruta Nacional 40, debido al avance del fuego. El tramo afectado es el que se encuentra entre Epuyén y Hoyo. «Se mantiene el corte. No han indicado habilitación», confirmaron desde Vialidad Nacional. El Gobierno del Chubut continúa con los operativos para combatir los incendios forestales en la comarca andina. Se descontroló el fuego en la zona de El Hoyo Al Kilómetro 1.881 de la Ruta Nacional 40 se descontroló el fuego en los últimos minutos. Brigadistas de Chubut, Río Negro y Neuquén trabajan para que el fuego no baje hacia la zona urbana.

Un helicóptero trabaja en el lugar para evitar que el fuego se propargue y llegue a la Escuela 81 de Pedregoso. Circulación restringida para camiones en la Ruta 40 Vialidad Nacional informó que se restringió la circulación para camiones en la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón, debido a la acumulación de vehículos de gran porte en las localidades cercanas a los incendios que se registran en la provincia de Chubut.



«La medida se mantendrá hasta que se levante el corte total de calzada vigente entre El Hoyo y Epuyén. Los vehículos que se dirigen hacia el sur podrán desviarse por la RN23 – a la altura de Dina Huapi – en dirección a la RN3 y luego continuar hacia el sur para retomar la RN25 hacia la cordillera», detalló Vialidad. Acusan a Milei de “desfinanciar” el Servicio Nacional del Manejo del Fuego La politóloga Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), acusó hoy al gobierno de Javier Milei, quien «desfinanció el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)», con un recorte que este año llegaría al 70 por ciento, en comparación con 2023.



La crítica de Strada se da en medio de una coyuntura particular, con varios de focos de incendio que se registran actualmente en la Patagonia, y de manera recurrente durante los últimos años, especialmente en esta época. Evacuación preventiva en Epuyén Epuyén informó que el Gimnasio Municipal de El Maitén se puso a disposición para los evacuados de la zona del Coihue. «La Municipalidad de Epuyén informa que, en caso de evacuación preventiva, la zona segura para los evacuados de El Coihue es el el Gimnasio Municipal de Maitén«, detallaron. La Municipalidad depara losdel Coihue. «La Municipalidad de Epuyén informa que, en caso de evacuación preventiva,«, detallaron. Cortaron la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo Vialidad Nacional informó que hay «circulación restringida para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso» en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo. La medida responde a la «aproximación del incendio forestal a la calzada. «Se solicita a los usuarios respetar a las fuerzas de seguridad que llevan adelante el corte preventivo de circulación», añadió Vialidad. Foto: gentileza Protección Civil Río Negro. Río Negro sigue sin focos activos El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) difundió este jueves un nuevo parte oficial en el que informó que Río Negro no presenta focos activos de incendio, aunque se mantiene el estado de alerta por las condiciones meteorológicas y el riesgo extremo en varias localidades.

Alerta roja por incendio forestal en una reserva de la patagonia chilena El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) activó este miércoles una alerta roja en la comuna Lonquimay de La Araucanía por un foco ígneo que amenaza la Reserva Nacional Alto Bío Bío. El incendio se desarrolla a unos 60 kilómetros del paso Pino Hachado de Neuquén y moviliza recursos especiales.

Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada Esta tarde, el Boeing 737 FireLiner despegó desde Esquel rumbo a la comarca andina para combatir el incendio en Puerto Patriada. La aeronave, de gran capacidad de carga y descarga de agua, también puede ser utilizada para el traslado de pasajeros.



El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio. La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»

Adolfo Marriezcurrena era de El Bolsón y estaba trabajando cuando empezó la evacuación por el incendio en Puerto Patriada. Sin embargo, se quedó para ayudar a los brigaditas para aportar sus conocimientos en el terreno. Se fue para resguardarse del fuego recién en horas de la madrugada, agarró a su perra y se dirigía hacia su hogar en Río Negro en el momento en el que ocurrió el trágico choque.

Fotos: Gentileza. Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa «Esta especie es nuestro principal problema: el fuego ingresa de manera violenta a través de los pinos; cuando se quema monte nativo, en cambio, el avance es más lento«, describió Pablo Gatti, un poblador de Epuyén que perdió su casa en el verano de 2025 por el avance de las llamas y ahora sigue de cerca esta nueva amenaza que se desató el lunes pasado en Puerto Patriada. Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut Los brigadistas relataron que encontraron al perro exhausto, deshidratado y rodeado de cenizas, encadenado en una vivienda arrasada. Tras asistirlo, detallaron a ADNSUR: “Le dieron agua, lo mojaron para bajarle la temperatura corporal y lo retiraron de la zona de peligro, en una maniobra tan urgente como conmovedora”. El incendio en Puerto Patriada supera las 2.000 hectáreas y sigue sin control El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) del Chubut emitió un nuevo reporte sobre el incendio forestal iniciado el lunes 5 de enero.



Debido a la falta de visibilidad, los medios aéreos no pudieron operar durante la jornada, lo que dificultó las tareas de combate directo. Durante toda la noche, personal del SPMF y Bomberos Voluntarios permanecieron apostados en sectores con focos activos para resguardar infraestructuras. El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada En pocas horas, el fuego arrasó diez casas y cuatro vehículos. Rocío Brizuela, una pobladora, contó que rápidamente, cargaron unas pocas cosas y animales en la camioneta y abandonaron el lugar que fue arrasado por las llamas.

Dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:



– 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

– SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

– SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

– 911 Emergencia (general).



Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO) Los videos del incendio en puerto patriada Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario RÍO NEGRO (@rionegrocomar)

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)