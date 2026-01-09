EN VIVO
En vivo | Incendio en la Patagonia: el fuego no cesa y piden “extrema precaución” para circular por Ruta 40
Amplios equipos de trabajo se encuentran en la zona de combate del fuego en la Patagonia. Seguí el minuto a minuto.
La temporada de incendios, como cada verano, golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en distintos puntos de la región que combaten el fuego hace días.
La situación más crítica se vive en Chubut, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. Brigadistas de Río Negro y Neuquén se suman al combate de los focos ígneos en la Patagonia.
¿Cuál es el estado de los incendios?
El fuego no cesa y piden “extrema precaución”
En la noche del jueves se dieron a conocer videos que alarmaron a la población por el avance del incendio forestal fuera de control que alcanzó la Ruta 40, motivo por el cual el Municipio de Epuyén indicó que la traza estaba cortada en distintos tramos.
Rehabilitaron la circulación en la Ruta 40
Según el comunicado oficial emitido a las 7.50, el tránsito se encuentra permitido desde las 8, aunque se solicita extrema precaución debido a sectores con visibilidad reducida, como consecuencia de los incendios forestales en la región.
Continúa el corte en la Ruta 40
Se descontroló el fuego en la zona de El Hoyo
Un helicóptero trabaja en el lugar para evitar que el fuego se propargue y llegue a la Escuela 81 de Pedregoso.
Circulación restringida para camiones en la Ruta 40
«La medida se mantendrá hasta que se levante el corte total de calzada vigente entre El Hoyo y Epuyén. Los vehículos que se dirigen hacia el sur podrán desviarse por la RN23 – a la altura de Dina Huapi – en dirección a la RN3 y luego continuar hacia el sur para retomar la RN25 hacia la cordillera», detalló Vialidad.
Acusan a Milei de “desfinanciar” el Servicio Nacional del Manejo del Fuego
La crítica de Strada se da en medio de una coyuntura particular, con varios de focos de incendio que se registran actualmente en la Patagonia, y de manera recurrente durante los últimos años, especialmente en esta época.
Evacuación preventiva en Epuyén
Cortaron la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo
Río Negro sigue sin focos activos
Alerta roja por incendio forestal en una reserva de la patagonia chilena
Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada
El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»
Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa
Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut
El incendio en Puerto Patriada supera las 2.000 hectáreas y sigue sin control
Debido a la falta de visibilidad, los medios aéreos no pudieron operar durante la jornada, lo que dificultó las tareas de combate directo. Durante toda la noche, personal del SPMF y Bomberos Voluntarios permanecieron apostados en sectores con focos activos para resguardar infraestructuras.
El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada
Dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia
– 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
– SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
– SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
– 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
Los videos del incendio en puerto patriada
