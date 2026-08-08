Cuando la nieve no para de caer, El Bolsón se convierte en una postal con mucho para hacer

El cerro Perito Moreno recibió en las últimas 36 horas, el cerro Perito Moreno acumuló 40 centímetros en la base y más de un metro en la cumbre, sobre el manto de las últimas semanas.

La nieve volvió a caer sobre las montañas de El Bolsón y, con ella, regresó esa sensación de que el invierno todavía tiene mucho para ofrecer. En las últimas 36 horas, el cerro Perito Moreno acumuló 40 centímetros en la base y más de un metro en la cumbre, y durante la tarde las precipitaciones continuaron. Sobre el manto que dejaron las nevadas de las últimas semanas, la concesionaria Laderas trabaja de manera permanente para mantener la montaña en óptimas condiciones para la práctica de esquí y snowboard.

Mientras la nieve transforma la cordillera, El Bolsón prepara un fin de semana que invita a bajar el ritmo. La ciudad cuenta con una amplia y diversa oferta de alojamiento y gastronomía para quienes buscan unos días de tranquilidad, con condiciones climáticas menos rigurosas y la posibilidad de caminar por sus calles y senderos cercanos. En el cerro Piltriquitrón, el paisaje cambia de color y el Bosque Tallado aparece cubierto de blanco, en una postal diferente a la que ofrece durante el resto del año.

Otra de las caminatas que vale la pena descubrir es la del cerro Amigo, al que también se puede acceder en auto. Desde allí, la recompensa llega en forma de una vista panorámica de 360 grados: la ciudad extendida en el valle, la cordillera nevada y el imponente cerro Piltriquitrón completan una escena que invita a quedarse mirando un rato más.

Y cuando termina el día de montaña, comienza el after esquí. La localidad rionegrina mantiene una agenda de eventos y espectáculos que se renueva y suma propuestas para todos los gustos. Anoche, el pub El Sol recibió desde Brasil al DJ James Medeiros, con su proyecto Gryndermusic (@gryndermusic), un artista que hizo vibrar las cabinas de algunos de los festivales más importantes del género. Antes de su presentación actuaron los patagónicos Kondessa (@kenya_rose7), Ian Rapoport (@ian.rapoport), Saiko Fenix (@saikofenix) y La Niña Psy (@a.r.wen).

La agenda continúa hoy en la Casa del Bicentenario, donde a las 20 se ofrecerá un concierto de piano a cuatro manos con Beatrice Luppi, de Suiza, y Francesco Paganini, de Italia. El programa incluye obras de Brahms, Rachmaninov y Stravinsky, además del Taller Payaso. Para el domingo 9, a las 15.30, está prevista la proyección de Toy Story 5.

En el Centro Cultural Eduardo Galeano, este sábado a las 18, se presentará Maresencia, un cuento para afrontar los cambios, una propuesta apta para todo público desde los 12 años.

La gastronomía también tendrá su momento en La Encontrada Wine Bistró, especializado en vinos y sabores patagónicos, que este sábado 8 propone una “Noche de música y sabores” con el saxofonista Andrés González. La propuesta recorrerá el jazz, las baladas y los clásicos a través de interpretaciones instrumentales para acompañar un tapeo o una cena.

Para quienes prefieren el folklore, este sábado 8 desde las 21, Big Restobar invita a un encuentro de baile campero con la participación de La Sonora Tropical, Morena y su Conjunto, Rejunte Chamamecero y Oscar Inalef.

Así, entre nieve, senderos, una copa de vino, música en vivo y una montaña que vuelve a vestirse de blanco, El Bolsón propone un invierno que se disfruta más allá de los esquíes. La agenda cultural completa de la ciudad puede consultarse en turismoelbolson.gob.ar/agendacultural.