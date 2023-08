Elecciones PASO 2023: datos y curiosidades para conocer antes de ir a votar este domingo

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo tendrán varios datos importantes a conocer a la hora de ingresar al cuarto oscuro y también perlitas destacadas con números que sorprenden.

A continuación, algunos datos que tenés que saber sobre estas elecciones PASO:

Las mujeres dominan el padrón electoral

Un total de 35.394.425 personas se encuentran registradas en el padrón electoral. La mayor parte de ese número son mujeres: el género femenino está integrado por 18.005.180 votantes. En tanto, los hombres son 17.388.170.

En comparación con el padrón de 2021, se registró un incremento de poco más de un millón de votantes (1.063.868): en las últimas elecciones nacionales habían sido 34.330.557 las personas habilitadas para sufragar.

La mayor oferta electoral en la historia de las PASO

Este domingo competirán en las primarias un total de 27 precandidatos en representación de 15 espacios políticos: en siete de ellos habrá internas.

Se trata del mayor número de postulantes desde la creación de estos comicios: en 2011 habían sido diez precandidatos; en 2015, 15 aspirantes; y en 2019, nuevamente una decena.

Más ancianos que adolescentes

Aunque los postulantes presidenciales suelen hacer foco en sus campañas en los adolescentes de 16 y 17 años, que desde 2012 pueden votar, los números del padrón muestran que el otro grupo etario eximido de la obligación de votar, los mayores de 70, tienen más peso en lo que se refiere a cantidad de votantes.

En estos comicios, los votantes de la clase 1953 o anteriores son en total 4.228.200, es decir 11,94% del padrón nacional. Por su parte, los adolescentes de 16 y 17 años representan apenas el 3,29%: son 1.164.820.

¿Cuántos presos podrán votar el domingo?

La cantidad de personas privadas de la libertad incluidas en el padrón especial conformado por la Cámara Nacional Electoral asciende a 70.018.

Los detenidos podrán ejercer su derecho en los lugares donde se encuentran recluidos: suman 305 los centros de reclusión, desde complejos penitenciarios hasta alcaidías, pasando por centro de contención infanto-juvenil.

El lugar con mayor caudal de votos de privados de la libertad es la Unidad número dos de Sierra Chica­, de máxima seguridad. Allí hay registradas 2.108 personas en condiciones de votar.

Crecimiento exponencial del padrón no binario

Los datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) señalan que en total son 1.075 los votantes no binarios registrados en el padrón habilitado para 2023. Este sector apenas estaba integrado por 24 personas en 2021, año en que se realizaron las anteriores elecciones nacionales.

Al tomar en cuenta el total del padrón electoral, las personas con DNI no binario representan apenas el 0,003% de los ciudadanos habilitados para sufragar. Las personas no binarias son aquellas no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino.

En tanto, a lo largo y ancho del país, desde Jujuy hasta la Antártida Argentina, se desplegarán 104.577 mesas para recibir los votos que definirán a los candidatos que competirán en las generales del 22 de octubre. Esa cantidad de urnas se distribuirán en 16.950 lugares de votación, principalmente escuelas.

Con información de Noticias Argentinas.