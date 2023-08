Elecciones PASO 2023: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa 

Qué pasa si no voy a votar y cuánto tengo que pagar.

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizaron este domingo, tal como indicia su nombre, son de carácter obligatorio para los votantes, por lo que aquellos que no asistieron a sufragar deberán presentar una justificarlo en la Justicia Electoral o pagar una multa.

La Constitución Nacional establece que en Argentina el voto es obligatorio para todas las personas que tengan entre 18 y 70 años, mientras que los electores de 16 y 17 años, como también los mayores de 70, pueden hacerlo de forma optativa.

En caso de que se esté incluido en el rango de obligatoriedad, de 18 a 70 años, y no se concurra a votar, se deberá solicitar un formulario de justificación ante una autoridad policial el día de la elección y luego presentarlo a la Justicia Electoral, en un plazo máximo de 60 días desde el acto eleccionario.

Por otra parte, los ciudadanos que no hayan votado y no tengan una justificación recibirán una sanción económica y serán incorporados al Registro de Infractores.

Elecciones PASO 2023: cuál es valor de la multa por no ir a votar

Respecto al valor de las multas, si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar deberá abonar $50, si tiene 1 infracción previa será de $100, con 2 infracciones previas sin regularizar el valor llegará a los $200.

En tanto, si el votante tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá una multa de $400, mientras que si el votante tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar ascenderá a $500.

Además, las personas que no paguen la multa por no votar, no podrán realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales.

Uno de los trámites obstruidos puede ser la renovación de un pasaporte o registro de conducir.

Elecciones PASO 2023: cuáles son las excepciones para no ir a votar

Existen algunas excepciones por el que algunos ciudadanos puedan justificar su no participación en las PASO. La distancia geográfica es una de ellas. Si una persona que tiene la obligación de ir a votar y está a más de 500km de distancia de su lugar de votación, queda exento de la obligación.

En el caso de no asistir por la distancia, el ciudadano lo deberá constatar solicitando un certificado escrito a una autoridad policial el día de la elección.

Por su parte, aquellas personas que se encuentren en el exterior deberán acercarse al consulado argentino para pedir una constatación. También se puede presentar ante las autoridades elementos que comprueben el viaje, como sellado de pasaporte o pasajes.

Otras de las excepciones de voto en las PASO 2023, es por enfermedad o discapacidad, de ser así, la faltante se podrá justificar con un certificado médico, el cual deberá ser presentado ante la Cámara Nacional Electoral o la Secretaría Electoral de tu distrito.