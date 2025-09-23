Empleadas domésticas: a quiénes se considera personal de casas particulares en octubre 2025

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, recordó a qué trabajadoras se las considera empleadas domésticas en octubre 2025 y a quienes no. En un apartado de preguntas frecuentes, el Gobierno Nacional explicó las diferencias. Los detalles en esta nota.

A quiénes se considera empleadas domésticas en octubre 2025

El Gobierno Nacional detalló que en octubre 2025 se considera empleadas domésticas a las siguientes personas:

A quienes prestan servicios o tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar.

Abarca también la asistencia personal y el acompañamiento a miembros de la familia o que convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.

A quiénes no se considera empleadas domésticas en octubre 2025

En paralelo, el Gobierno Nacional explicó a quiénes no se considera empleadas domésticas en octubre 2025:

A contratadas por personas jurídicas para esas tareas.

A parientes del dueño de casa (padres, hijos, hermanos, nietos, etc.) o a quienes las leyes o usos y costumbres consideren relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de convivencia no laboral con el empleador.

A quienes realizan tareas de cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando sea una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o para la cual se exijan habilitaciones profesionales específicas.

A personas contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la familia o de la casa.

A quienes conviven en el alojamiento con el personal de casas particulares y no prestan ese servicio para el empleador.

A personas que, además de realizar tareas domésticas, prestan otros servicios ajenos a la casa particular u hogar familiar, con cualquier periodicidad, en actividades o empresas de su empleador.