Empleadas domésticas con aumento y bono en septiembre 2025: así quedan las escalas

En septiembre 2025 rige un nuevo aumento para las empleadas domésticas. Se trata de un incremento para las remuneraciones del personal que realiza tareas domésticas. Para el sector también se acordó el pago de un bono en el noveno mes del año. Acá te dejamos todos los detalles.

Empleadas domésticas: así quedan las escalas en septiembre 2025

En septiembre 2025 rige un nuevo piso salarial para las empleadas domésticas. Los aumentos aplican a nivel nacional y contemplan incrementos tantos mensuales como por hora, diferenciados por categoría y si se trabaja con o sin retiro. De esta manera, los salarios quedan de la siguiente manera:

Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado

y $459.471 el mes trabajado Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes

y $511.800 el mes Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes

y $426.875 el mes Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes

y $475.184 el mes Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes

y $416.485 el mes Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

y $416.485 el mes Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes

y $464.129 el mes Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes

y $374.541 el mes Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Empleadas domésticas en septiembre 2025: los montos del bono según carga horaria

Para las empleadas domésticas también se estableció un nuevo bono no remunerativo que será proporcional a la carga horaria, con el propósito de compensar los meses sin actualizaciones. Los montos del extra en septiembre 2025 son los siguientes: