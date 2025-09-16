Empleadas domésticas: enterate quiénes cobrarán un extra del 30% en octubre 2025

Las empleadas domésticas cobrarán en octubre 2025 el último tramo del aumento acordado para el sector. Paralelamente, habrá trabajadoras que tendrán un sueldo más alto que otras a igual servicio por una razón puntual. Acá te dejamos los detalles.

Las empleadas domésticas que cobran 30% más en octubre 2025

El Gobierno Nacional recordó que se considera empleadas domésticas a aquellas personas que se desempeñan en tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades del hogar, asistencia personal, acompañamiento y cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.

En ese sentido, en octubre 2025, aquellas trabajadoras que están un 30% arriba del resto en su salario es porque viven y trabajan en las denominadas zonas desfavorables comprendidas por las siguientes regiones del país.

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Además de la zona desfavorable, las empleadas domésticas cuentan con el adicional por antigüedad, que equivale al 1% del salario por cada año trabajado. Por otro lado, si la trabajadora realiza tareas de más de una categoría, se debe aplicar la de mayor jerarquía.

En todos los casos, el empleador está obligado a registrar la relación laboral en ARCA (ex AFIP), pagar aportes y contribuciones, y cumplir con la ley que regula el régimen de trabajo en casas particulares.

Asignaciones de Anses para las empleadas domésticas en octubre 2025

El Gobierno Nacional, a través de la Anses, recordó que las empleadas domésticas pueden solicitar las siguientes asignaciones de Anses en octubre 2025: