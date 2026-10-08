Antigüedad de empleadas domésticas en octubre 2026: qué cambia en el sueldo y cómo se liquida
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ratificó la escala para empleadas domésticas en octubre 2026, fijando un tope del 6% en antigüedad. Conocé cómo calcular el beneficio mensual, la pauta paritaria y el plus en Río Negro y Neuquén.
A partir de lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) en la Resolución 02/2021, las empleadas domésticas registran la consolidación de un nuevo período anual en el suplemento por permanencia laboral en octubre 2026, elevando el porcentaje máximo reconocido al 6% sobre los salarios básicos.
Este ítem legal, que bajo ningún concepto constituye una gratificación por única vez, debe liquidarse mes a mes de manera ininterrumpida en el recibo de haberes emitido ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incidiendo fuertemente en las remuneraciones del personal que presta servicios en Río Negro y Neuquén.
Octubre 2026: cómo se liquida el adicional por antigüedad para empleadas domésticas
El marco regulatorio del sector reconoce la lealtad y continuidad del vínculo contractual, a través de una retribución progresiva del 1% por cada año cumplido al servicio de un mismo contratante.
Sin embargo, para evitar liquidaciones erróneas o reclamos infundados, resulta imprescindible observar las pautas temporales fijadas por la normativa oficial:
- Punto de partida sin efecto retroactivo: el cómputo del tiempo de servicio inició formalmente el 1 de septiembre 2020. Aunque una trabajadora acumule diez o quince años en un mismo hogar, los períodos previos no se computan para este rubro.
- Escala acumulada al ciclo 2026: aquellas relaciones laborales nacidas en septiembre 2020, o con anterioridad a esa fecha, alcanzan durante este período los seis años de vigencia formal computable, devengando exactamente el 6% adicional sobre el básico mensual.
- Graduación anual proporcional: si el vínculo comenzó con posterioridad al inicio de la vigencia normativa, el cálculo se ajusta estrictamente a los años cumplidos (1 año equivale al 1%, 2 años al 2%, 3 años al 3%, 4 años al 4% y 5 años al 5%).
- Carácter remunerativo mensual: el monto resultante debe volcarse de forma expresa en el comprobante electrónico de pago bajo el concepto «Antigüedad«, integrando la masa salarial sujeta a aportes y cargas sociales.
Empleadas domésticas: el efecto multiplicador de la antigüedad frente a los aumentos de octubre 2026
Desde una perspectiva analítica del costo laboral, la maduración del tope de antigüedad al 6% converge con un momento clave de la pauta salarial, formalizada en la Resolución 6/2026 de la CNTCP.
Durante octubre 2026, rige una suba del 1,7% a la que se acopla la absorción dentro del básico remunerativo del 50% de la suma extraordinaria abonada en agosto.
Este doble movimiento salarial produce un encadenamiento directo sobre la economía familiar:
- Aumento de la base imponible: al «blanquearse» la mitad del bono dentro del sueldo básico de convenio, el monto sobre el cual se calcula el 6% de antigüedad resulta considerablemente mayor que en meses anteriores.
- Impacto en los adicionales patagónicos: la suma del básico actualizado más el porcentaje de antigüedad devengado eleva el ingreso sobre el cual se calcula el plus por zona desfavorable del 31%, obligatorio en Río Negro, Neuquén y el resto de las provincias patagónicas.
- Proyección hacia el medio aguinaldo: el incremento conjunto del piso salarial y la permanencia laboral fijará una base más alta para el cálculo de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026, garantizando que el personal formalizado perciba un aguinaldo robustecido.
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