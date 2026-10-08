Antigüedad de empleadas domésticas en octubre 2026: qué cambia en el sueldo y cómo se liquida

A partir de lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) en la Resolución 02/2021, las empleadas domésticas registran la consolidación de un nuevo período anual en el suplemento por permanencia laboral en octubre 2026, elevando el porcentaje máximo reconocido al 6% sobre los salarios básicos.

Este ítem legal, que bajo ningún concepto constituye una gratificación por única vez, debe liquidarse mes a mes de manera ininterrumpida en el recibo de haberes emitido ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incidiendo fuertemente en las remuneraciones del personal que presta servicios en Río Negro y Neuquén.

Octubre 2026: cómo se liquida el adicional por antigüedad para empleadas domésticas

El marco regulatorio del sector reconoce la lealtad y continuidad del vínculo contractual, a través de una retribución progresiva del 1% por cada año cumplido al servicio de un mismo contratante.

Sin embargo, para evitar liquidaciones erróneas o reclamos infundados, resulta imprescindible observar las pautas temporales fijadas por la normativa oficial:

Punto de partida sin efecto retroactivo : el cómputo del tiempo de servicio inició formalmente el 1 de septiembre 2020. Aunque una trabajadora acumule diez o quince años en un mismo hogar, los períodos previos no se computan para este rubro.

: el cómputo del tiempo de servicio inició formalmente el 1 de septiembre 2020. Aunque una trabajadora acumule diez o quince años en un mismo hogar, los períodos previos no se computan para este rubro. Escala acumulada al ciclo 2026 : aquellas relaciones laborales nacidas en septiembre 2020, o con anterioridad a esa fecha, alcanzan durante este período los seis años de vigencia formal computable, devengando exactamente el 6% adicional sobre el básico mensual.

: aquellas relaciones laborales nacidas en septiembre 2020, o con anterioridad a esa fecha, alcanzan durante este período los seis años de vigencia formal computable, devengando exactamente el 6% adicional sobre el básico mensual. Graduación anual proporcional : si el vínculo comenzó con posterioridad al inicio de la vigencia normativa, el cálculo se ajusta estrictamente a los años cumplidos (1 año equivale al 1%, 2 años al 2%, 3 años al 3%, 4 años al 4% y 5 años al 5%).

: si el vínculo comenzó con posterioridad al inicio de la vigencia normativa, el cálculo se ajusta estrictamente a los años cumplidos (1 año equivale al 1%, 2 años al 2%, 3 años al 3%, 4 años al 4% y 5 años al 5%). Carácter remunerativo mensual: el monto resultante debe volcarse de forma expresa en el comprobante electrónico de pago bajo el concepto «Antigüedad«, integrando la masa salarial sujeta a aportes y cargas sociales.

Empleadas domésticas: el efecto multiplicador de la antigüedad frente a los aumentos de octubre 2026

Desde una perspectiva analítica del costo laboral, la maduración del tope de antigüedad al 6% converge con un momento clave de la pauta salarial, formalizada en la Resolución 6/2026 de la CNTCP.

Durante octubre 2026, rige una suba del 1,7% a la que se acopla la absorción dentro del básico remunerativo del 50% de la suma extraordinaria abonada en agosto.

Este doble movimiento salarial produce un encadenamiento directo sobre la economía familiar: