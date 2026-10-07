Empleadas domésticas: ARCA publicó la escala salarial de octubre 2026 y estos son los nuevos valores

A través de sus canales digitales oficiales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó la tabla formal de sueldos para las empleadas domésticas octubre 2026 (período trabajado en septiembre), cuyos importes deben cancelarse de manera obligatoria dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes en curso.

Si bien la carga en la plataforma fiscal operó con posterioridad a la firma de las actas vinculadas a empleadas domésticas, los valores ya poseían fuerza de ley plena por haber sido convalidados en la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), obligando a regularizar eventuales diferencias retroactivas y a liquidar el nuevo cuadro horario para las trabajadoras de Río Negro y Neuquén.

Empleadas domésticas: escala de septiembre y pisos de cobro octubre 2026

Al contemplar el aumento mensual del 1,8% y la integración del primer 25% de la suma no remunerativa de agosto, las remuneraciones de septiembre que se liquidan a comienzos de octubre 2026 quedan homologadas bajo los siguientes parámetros:

Personal para tareas generales (Limpieza): la hora se remunera en $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro, fijando los sueldos mensuales mínimos en $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente.

(Limpieza): la hora se remunera en $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro, fijando los sueldos mensuales mínimos en $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores): el valor de la hora se establece en $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro, mientras que la remuneración mensual base alcanza $529.261,78 y $584.936,09.

(Niñeras y cuidadores): el valor de la hora se establece en $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro, mientras que la remuneración mensual base alcanza $529.261,78 y $584.936,09. Caseros : la hora de referencia de la actividad cotiza en $4.185,94, correspondiendo un salario mensual de $529.261,78.

: la hora de referencia de la actividad cotiza en $4.185,94, correspondiendo un salario mensual de $529.261,78. Personal para tareas específicas : la hora con retiro queda en $4.422,54 ($541.402,49 mensuales) y sin retiro en $4.809,80 ($597.854,36 mensuales).

: la hora con retiro queda en $4.422,54 ($541.402,49 mensuales) y sin retiro en $4.809,80 ($597.854,36 mensuales). Supervisores: la categoría superior del escalafón se posiciona en $4.645,33 por hora con retiro ($579.493,14 por mes) y $5.049,58 sin retiro ($640.641,55 por mes).

En caso de que algún empleador haya liquidado haberes sin contemplar estos números oficiales, surge la exigencia legal de reliquidar la diferencia salarial de forma retroactiva en el comprobante electrónico.

Empleadas domésticas: ¿por qué la demora web de ARCA no posterga el aumento de octubre 2026?

Un debate habitual en la gestión laboral de los hogares gira en torno a la fecha en que ARCA actualiza visualmente sus calculadores web. Desde una perspectiva jurídica estricta, la demora técnica en el sitio web de ARCA no suspende ni posterga la exigibilidad de los aumentos salariales:

Vigencia por Boletín Oficial: la Resolución 6/2026 de la CNTCP fue debidamente publicada y ratificada, por lo que rige con fuerza imperativa desde el primer día del mes, independientemente de la actualización de las pantallas fiscales. Cobro en tiempo real por hora: el personal jornalizado que presta tareas desde el 1 de octubre 2026 debe percibir sus labores con la suba del 1,7% y el 50% de absorción del bono, llevando la hora de tareas generales a $4.064,08 con retiro y a $4.337,53 sin retiro. Seguridad jurídica y contingencias: retener el ajuste a la espera de una actualización informática expone al empleador a reclamos laborales formales, a devengar intereses punitorios e inconsistencias ante el régimen de la Ley 26.844.

Empleadas domésticas: adicionales de ley y plus patagónico en Río Negro y Neuquén

Para confeccionar el recibo digital mediante clave fiscal en la Patagonia, los empleadores deben asentar de manera discriminada los suplementos obligatorios que protegen el poder adquisitivo local:

Plus por zona desfavorable del 31% : rige con carácter ineludible sobre las remuneraciones mínimas oficiales para todo el personal que cumpla funciones en las provincias de Río Negro , Neuquén , Chubut , Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones.

: rige con carácter ineludible sobre las remuneraciones mínimas oficiales para todo el personal que cumpla funciones en las provincias de , , , Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones. Adicional por antigüedad: corresponde adicionar un 1% por cada año de servicios continuos cumplidos desde el 1 de septiembre de 2020, representando en la actualidad hasta un 6% acumulado de recargo sobre el salario básico mensual.

Ambos conceptos integran la base imponible y, por lo tanto, deben reflejarse en el comprobante generado ante el fisco para garantizar la plena cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) y los aportes a la seguridad social.

Empleadas domésticas: checklist para la liquidación salarial de octubre 2026

Para planificar el próximo ciclo retributivo y no incurrir en atrasos administrativos al finalizar el período operativo, esta guía sintetiza los pasos indispensables: