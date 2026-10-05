ARCA aumentó la cuota patronal de empleadas domésticas: los nuevos valores de octubre 2026

A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se oficializó un incremento en los importes obligatorios para las empleadas domésticas octubre 2026 (período devengado septiembre), cuyo vencimiento opera durante los primeros días de este mes.

El ajuste tarifario para empleadas domésticas responde exclusivamente a la actualización automática en la alícuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mientras que los aportes a la obra social y las contribuciones jubilatorias al SIPA permanecen congelados.

Para los hogares y trabajadores de Río Negro y Neuquén, conocer la tabla desglosada evita recargos por mora e inconsistencias en la cobertura médica y aseguradora.

Escala por carga horaria: la nueva cuota de ARCA para empleadas domésticas octubre 2026

El sistema tributario gradúa la obligación mensual según la cantidad de horas semanales dedicadas al servicio del mismo empleador, segmentando los valores por tramos definidos:

Jornada de 16 horas semanales o más (cobertura plena): el importe total asciende a $44.270,19 (compuesto por $25.694,55 de aportes a la obra social, $2.128,79 de contribuciones al SIPA y $16.446,85 de cuota de ART).

(cobertura plena): el importe total asciende a $44.270,19 (compuesto por $25.694,55 de aportes a la obra social, $2.128,79 de contribuciones al SIPA y $16.446,85 de cuota de ART). Jornada intermedia (de 12 a menos de 16 horas semanales): el pago unificado queda en $16.627,46 (desglosado en $3.863,30 de aportes, $1.459,48 de contribuciones y $11.304,68 de ART).

(de 12 a menos de 16 horas semanales): el pago unificado queda en $16.627,46 (desglosado en $3.863,30 de aportes, $1.459,48 de contribuciones y $11.304,68 de ART). Jornada reducida (menos de 12 horas semanales): la tarifa total se fija en $10.569,57 ($2.084,85 de aportes, $729,90 de contribuciones patronales y $7.754,82 destinados a la cobertura de ART).

En los casos de trabajadoras que cumplen menos de 16 horas semanales, la legislación prevé la posibilidad de efectuar aportes voluntarios personales, permitiendo abonar la diferencia requerida para acceder a los beneficios plenos de la obra social y computar meses enteros de jubilación.

Empleadas domésticas: diferenciación por edad y condición previsional en la cuota patronal

El esquema regulatorio de la Ley 26.844 contempla situaciones contractuales específicas, eximiendo de ciertos rubros según la edad y la condición previsional del personal: