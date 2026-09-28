Empleadas domésticas: qué pasa con el bono en octubre 2026 y cómo impacta en el sueldo

A través de la Resolución 6/2026, dictada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en octubre 2026 se aplica una suba directa del 1,7%, combinada con la absorción en el salario básico del 50% del bono para empleadas domésticas que se abonó de manera extraordinaria en agosto.

Esta maniobra administrativa en el salario de empleadas domésticas, lejos de ser un simple refuerzo aislado, formaliza la mitad de aquella suma fija dentro de la remuneración habitual sujeta a aportes y cargas patronales, definiendo el nuevo costo mínimo del trabajo doméstico en Río Negro y Neuquén.

Qué pasa con el bono para empleadas domésticas en octubre 2026 y cómo se integra al básico

La suma extraordinaria pactada oportunamente para agosto, que fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 entre 12 y 16 horas semanales, y $8.000 para menos de 12 horas, no se repite como un pago extra por fuera del recibo, sino que avanza en su incorporación definitiva a la grilla oficial.

En septiembre se integró el primer 25%, en octubre 2026 se incorpora otro 50%, y en noviembre se completará el 25% restante.

Para el bolsillo de la trabajadora y el presupuesto familiar, esto implica que el bono para empleadas domésticas en octubre 2026 ya está consolidado en un 75% dentro del haber remunerativo, elevando directamente la base sobre la que se liquidan el aguinaldo, las vacaciones, la antigüedad y el recargo regional.

Escala por 4 horas y valores por categoría en el bono para empleadas domésticas en octubre 2026

Al consolidar el incremento del 1,7% y la porción del bono dentro del escalafón oficial, el costo por hora y los bloques habituales de contratación corta (como la jornada semanal de 4 horas) quedan fijados con los siguientes importes mínimos de convenio:

Personal para tareas generales (Limpieza y mantenimiento): la hora se ubica en $4.064,08 con retiro (representando $16.256,32 por 4 horas semanales y $498.582,06 mensual) y en $4.460,36 sin retiro ($17.841,44 por 4 horas y $563.958,82 mensual).

(Limpieza y mantenimiento): la hora se ubica en $4.064,08 con retiro (representando $16.256,32 por 4 horas semanales y $498.582,06 mensual) y en $4.460,36 sin retiro ($17.841,44 por 4 horas y $563.958,82 mensual). Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores): el valor hora alcanza $4.337,53 con retiro ($17.350,12 por 4 horas y $548.429,23 mensual) y $4.801,52 sin retiro ($19.206,08 por 4 horas y $605.050,00 mensual).

(Niñeras y cuidadores): el valor hora alcanza $4.337,53 con retiro ($17.350,12 por 4 horas y $548.429,23 mensual) y $4.801,52 sin retiro ($19.206,08 por 4 horas y $605.050,00 mensual). Caseros : la hora de referencia asciende a $4.337,53 ($17.350,12 por 4 horas) con un salario mensualizado de $548.429,23.

: la hora de referencia asciende a $4.337,53 ($17.350,12 por 4 horas) con un salario mensualizado de $548.429,23. Personal para tareas específicas : la hora con retiro queda en $4.580,80 ($18.323,20 por 4 horas y $560.776,33 mensual) y sin retiro en $4.973,38 ($19.893,52 por 4 horas y $618.187,89 mensual).

: la hora con retiro queda en $4.580,80 ($18.323,20 por 4 horas y $560.776,33 mensual) y sin retiro en $4.973,38 ($19.893,52 por 4 horas y $618.187,89 mensual). Supervisores: la categoría superior cotiza en $4.805,82 con retiro ($19.223,28 por 4 horas y $599.514,52 mensual) y $5.215,59 sin retiro ($20.862,36 por 4 horas y $661.702,46 mensual).

De acuerdo con la Ley 26.844, quienes cumplen jornadas inferiores a 24 horas semanales para un mismo contratante cobran bajo la modalidad por hora al terminar la jornada o la semana, mientras que a partir de las 24 horas semanales rige obligatoriamente la liquidación mensual proporcional.