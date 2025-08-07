Empleadas domésticas: estos son los montos del bono para el sector según la carga horaria

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó los próximos aumentos que tendrán las empleadas domésticas en el 2025. Además, se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez para el sector durante los meses de julio, agosto y septiembre. Acá te dejamos los detalles.

Aumento para las empleadas domésticas en el 2025

Días atrás, se oficializó el aumento del 6,5% en promedio para las empleadas domésticas, entre febrero y septiembre, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas. La homologación llega tras cinco meses sin variaciones.

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 3,5% sobre la remuneración de enero, cuando se aplicó el último incremento, y del 1% tanto en julio, como en agosto y septiembre.

El aumento derivado de la negociación paritaria, entre las representaciones del sector trabajador, empleador y público, también incluyó un acuerdo para definir en octubre la actualización de los salarios para los últimos meses del año.

Empleadas domésticas: los montos del bono en 2025 según la carga horaria

Las subas para las empleadas domésticas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre, con montos diferenciados que van desde $4.000 a $10.000 según la carga horaria semanal.

Personal con más de 16 horas semanales

Julio: $10.000 / Agosto: $9.500 / Septiembre: $9.500

Personal con 12 y 16 horas semanales

Julio: $7.000 / Agosto: $6.000 / Septiembre: $6.000

Personal con hasta 12 horas semanales

Julio: $4.000 / Agosto: $4.000 / Septiembre: $4.000

