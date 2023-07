Empleadas domésticas: «La situación con el trabajo registrado no ha cambiado», sostuvo la secretaria Sonia Kopprio

Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén, se refirió al último aumento dispuesto para empleadas domésticas. También brindó un panorama de la situación del sector.

Con el inicio de julio, rige el último tramo del aumento del 27% para los salarios de las trabajadoras de este sector. Se trata del último tramo de las tres cuotas que empezaron a pagarse en abril. En ese contexto los empleadores con empleadas domésticas deben abonar en los primeros días de julio un 6% correspondiente al tercer tramo.

«Al aumento lo superó la inflación. Impacta en el aguinaldo pero lo supera la inflación. Quedamos debajo, debajo de la inflación y debajo de la canasta familiar», lamentó Kopprio en diálogo con FM Capital.

«Muchos empleadores no han querido pagar los aumentos. La compañera por la necesidad agacha la cabeza y sigue trabajando», sostuvo la secretaria general del sindicato, quien adelantó que la próxima semana estará en la Ciudad de Buenos Aires para discutir nuevamente las paritarias.

«En marzo pedíamos un 30% de aumento. Nos querían dar un 12% en cuotas. No comprábamos ni las papas con eso. Finalmente nos dieron el 27% que yo me abstuve, yo no firmé. No estaba de acuerdo«, recordó Kopprio.

En esa línea adelantó: «Vamos a tener que negociar mes a mes porque la inflación nos superó. No nos alcanza. La parte empleadora siempre tiene una excusa para pagar los aumentos».

Empleadas domésticas: paritarias y los cambios en las categorías

«Vamos a paritarias por los cambios de categorías en el tema de horas. La hora de una empleada tiene que ser de 2500 pesos. Por menos no puede trabajar», sostuvo Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico, al adelantar que pedirán cambios en algunas categorías. «Empleadores toman a una compañera con una categoría y la explotan», denunció.

En otro tramo de la entrevista Kopprio relató que muchas trabajadoras en la caja del supermercado «dejan productos porque la plata no alcanza«.

«La situación con el trabajo registrado no ha cambiado. A esas compañeras le pagan mucho menos. Juegan con la necesidad de las trabajadoras», señaló.

Por último denunció que la parte empleadora ha reducido las horas de trabajo pero no indemnizan como está establecido. «La ley establece que se pueden bajar los días y las horas de trabajo no el sueldo«, recalcó y mencionó que actualmente tiene más de 20 audiencias de mediaciones por este tema.