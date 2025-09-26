Feriado del lunes 29 de septiembre 2025: quiénes disfrutarán del próximo fin de semana largo

A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, algunos argentinos tendrán un nuevo feriado el lunes 29 de septiembre 2025. La fecha implicará que muchos trabajadores disfruten de un fin de semana largo y, como consecuencia de la celebración, algunos comercios no abrirán. Los detalles en esta nota.

Feriado del 29 de septiembre 2025: los que disfrutarán de un fin de semana largo

El feriado del lunes 29 de septiembre 2025 se dará por el Día del Empleado de Comercio. La jornada en conmemoración de los trabajadores de comercio es el 26 de septiembre, que este año cae viernes, pero fue trasladado al lunes.

El sindicato comandado por Armando Cavalieri decidió que la conmemoración sea trasladada para formar un fin de semana largo. El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009.

Feriado del 29 de septiembre 2025: quiénes trabajan y qué negocios cierran

El lunes 29 de septiembre 2025, algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shopping van a permanecer cerrados. Ese día “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”, indica el artículo 2 de la ley.

Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.

