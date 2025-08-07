Nueva escala salarial para empleados de Comercio: cómo quedan los sueldos con el 6% de incremento

El gobierno de Javier Milei finalmente homologó hoy la compleja paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más grande de la Argentina, que suele ser utilizada como testigo para otras negociaciones salariales.

El entendimiento, que regirá para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, paritaria anual 2024/2025. Permite definir la escala salarial de los empleados y empleadas de comercio hasta fin de año, destacaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.

Contempla una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, distribuida de forma escalonada: se aplicará un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive. Además, se establecieron sumas no remunerativas mensuales de $40 mil para los trabajadores de todas las categorías, a modo de compensación complementaria.

También, se homologa el aumento de sueldos firmado a fines de abril del 5,4%, distribuido en tres tramos, que fue vetado por Economía porque superaba la pauta del 1% mensual, aunque los empresarios lo pagaron igual.

Gobierno y comercio alcanzan un acuerdo clave: un conflicto sin fin

El Gobierno ha dado finalmente luz verde a la compleja paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato con mayor número de afiliados en el país y cuyas negociaciones salariales a menudo marcan el rumbo para otros sectores.

Tras un período de tensiones y desacuerdos, la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo que contempla un aumento escalonado y establece un camino de diálogo entre gremios y empresas.

Según el medio Infobae, la resolución pone fin a un conflicto que se había intensificado a fines de abril, cuando el Gobierno objetó el acuerdo trimestral que había pactado el gremio, liderado por Armando Cavalieri, por un 5,4%. En aquel momento, la medida se vio obstaculizada por cuestionamientos de la cámara de supermercados mayoristas, que rechazaba los aportes obligatorios incluidos en el convenio.

En una entrevista con el portal de noticias, el dirigente sindical cuestionó la política del Gobierno: “¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada”. Y agregó: “Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida”.

Detalles del nuevo acuerdo y expectativas a futuro

Según Infobae, el nuevo entendimiento, firmado el 28 de junio por el gremio y las cámaras CAC, CAME y UDECA, establece una asignación remunerativa y no acumulativa del 6%, distribuida en un 1% mensual de julio a diciembre. Además, se fijaron sumas mensuales no remunerativas de $40.000 para todas las categorías, como un complemento al salario.

Al respecto, detallaron que Cavalieri se mostró optimista tras la homologación: “Este acuerdo representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad”.

«La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria», agregó. Por lo que esta aprobación no solo descomprime la tensión con un sindicato clave, sino que también ofrece un panorama salarial definido para los empleados de comercio hasta fin de año.