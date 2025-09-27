Feriado por el Día del Empleado de Comercio: cómo funcionará el estacionamiento medido este lunes

Cómo funcionará el estacionamiento medido este lunes 29 de septiembre feriado por el día del Empleado de Comercio. (Matías Subat).

Este lunes 29 de septiembre llega un nuevo feriado, pero solo para un sector específico, por el Día del Empleado de Comercio. Así, en Neuquén habrá comercios cerrados y menos movimiento en las calles, pero: ¿Qué pasa con el estacionamiento medido? ¿Se cobra?

¿Se cobra el estacionamiento medida este lunes feriado por el Día del Empleado de Comercio?

Desde la empresa de estacionamiento medido en Neuquén, SAEM, comunicaron a la comunidad que «el próximo lunes 29 de septiembre no se cobrará el servicio de estacionamiento medido en la ciudad de Neuquén».

«La medida obedece a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, fecha en la que se reconoce la labor de los trabajadores del sector», destacaron desde la firma.

De esta manera, los automovilistas podrán estacionar de manera libre y gratuita en las zonas habituales de estacionamiento medido durante toda la jornada.

Feriado del 29 de septiembre 2025: quiénes trabajan y qué negocios cierran

El lunes 29 de septiembre 2025, algunos supermercados, tiendas de ropa o calzado, bazares, kioscos, jugueterías, almacenes y shopping van a permanecer cerrados. Ese día “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”, indica el artículo 2 de la ley.

Quienes trabajan en el rubro pueden gozar del día feriado y tienen derecho a no trabajar ese día. Los dueños que decidan levantar la persiana pueden hacerlo, pero si convocan a empleados para trabajar deben pagar la jornada como un día feriado.

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los empleados de comercio considera como tales a las personas que realizan tareas de maestranza y servicios, tareas administrativas, personal auxiliar que realice tareas de reparación, auxiliares especializados y personal de ventas.