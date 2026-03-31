Flybondi canceló vuelos en Bariloche previo a Semana Santa: el operativo del municipio para los varados

Ante la falta de asistencia de la aerolínea Flybondi y la acumulación de cientos de pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Bariloche, la Municipalidad local decidió intervenir de oficio.

A través de la OMIDUC (Oficina Municipal de Información y Defensa al Consumidor), se montó un operativo de emergencia para asesorar a los damnificados que, en muchos casos, denuncian un abandono total por parte de la firma.

Personal de la Subsecretaría de Inspección General se presentó en la terminal para labrar actas y entregar material informativo a los viajeros. Desde el municipio se enfatizó la necesidad de documentar cada incumplimiento y gasto extra en alojamiento o comida para formalizar los reclamos legales correspondientes.

El panorama en el aeropuerto de Bariloche: familias duermen en el suelo

La situación en el aeropuerto barilochense se volvió crítica en las últimas horas, con pasajeros que llevan más de tres días esperando una solución o una fecha certera de regreso. El escenario es desolador:

Familias pernoctando: ante la imposibilidad de costear hoteles por su cuenta, decenas de personas duermen en el suelo de la terminal.

ante la imposibilidad de costear hoteles por su cuenta, decenas de personas duermen en el suelo de la terminal. Casos sensibles: se registraron testimonios de padres que viajan con hijos con discapacidad y denuncian la ausencia total de canales de comunicación por parte de la empresa.

se registraron testimonios de padres que viajan con hijos con discapacidad y denuncian la ausencia total de canales de comunicación por parte de la empresa. Incertidumbre total: los viajeros afectados deben afrontar gastos imprevistos de traslados y alimentación que la low cost no está cubriendo de forma proactiva.

Una crisis de flota que afecta a todo el país: qué pasa con Flybondi

El colapso en la cordillera responde a una problemática estructural de la compañía. Según datos del sector, Flybondi atraviesa una fuerte crisis operativa que ha diezmado su capacidad de respuesta justo antes del fin de semana largo:

Menos aviones: de una flota de 23 aeronaves, actualmente solo 9 se encuentran en servicio .

de una flota de 23 aeronaves, actualmente solo . Equipos parados: la mayoría de los aviones alquilados bajo la modalidad ACMI no están operativos, dejando a la firma con pocos equipos con matrícula argentina (LV) para cubrir sus rutas.

la mayoría de los aviones alquilados bajo la modalidad ACMI no están operativos, dejando a la firma con pocos equipos con matrícula argentina (LV) para cubrir sus rutas. Masividad: esta falta de operatividad ya afectó a más de 40.000 pasajeros en todo el país durante el mes de marzo.

Para aquellos que continúen afectados, la OMIDUC recordó que pueden realizar consultas y recibir acompañamiento legal a través de sus canales digitales o acercándose a las dependencias municipales en Bariloche.